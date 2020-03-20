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華碩攜手桃醫 二大秘器遠端監測疑似個案生理數據

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
全國首創！華碩攜手署立桃園醫院 齊心共推智慧防疫。華碩提供。
全國首創！華碩攜手署立桃園醫院 齊心共推智慧防疫。華碩提供。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，並持續為全球帶來經濟、民生衝擊，華碩今（20）日宣布，與署立桃園醫院攜手合作，領先全台運用旗下ASUS ZenFone Max Pro超強電力智慧手機，以及穿戴式手錶ASUS VivoWatch所內建的一對多遠距雲端健康管理技術，可24小時即時遠端監測疑似個案的生理數據，確保醫護人員在執行相關勤務時，避免與其直接接觸，大幅降低感染風險，同時還能藉由這些資料的蒐集，進一步建立數位模型，讓醫療院所能夠更清楚配戴帶者可能出現的生理狀況趨勢及變化，盡早做出決策因應，有效管理其健康狀態。

由於ASUS VivoWatch配戴方式與一般手錶相同，再加上根據院所需求所客製化的一對多管理App應用程式，不需額外設定操作，就能透過連續資料蒐集模式，將脈波指數、心率、睡眠、舒壓等生理資訊對接至醫院雲端系統，讓醫院可利用大數據資訊，採取應對措施。

華碩電腦營運長謝明傑表示，「智慧醫療服務是華碩在AIOT裡發展的重要項目，不斷為消費者提供先進的科技解決方案，此次很榮幸能與第一線醫療院所合作，為台灣防疫戰線奉獻心力、共同捍衛人民健康，善盡企業社會責任！」

衛生福利部桃園醫院副院長陳厚全也表示，「此次與華碩電腦打造適用於疑似個案、隔離者等健康管理的軟硬體解決方案，除能夠協助將其生理資訊，透過遠端讓醫護人員隨時掌握，未來亦有機會經由署桃與衛福部通力合作，將此應用提供給更多需要的隔離者；今日代表署立桃園醫院與衛福部由衷感謝華碩電腦的大力付出及支援，相信雙方在往後緊密配合下，必能持續開發出對減緩疫情產生更大助益的解決方案！」

全國首創！華碩攜手署立桃園醫院 齊心共推智慧防疫。華碩提供。
全國首創！華碩攜手署立桃園醫院 齊心共推智慧防疫。華碩提供。
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華碩 醫護人員 疫情

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