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康舒正式世代交替 許介立升任總經理

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
康舒科技正式世代交替，總經理高青山今（20）日宣布退休（左），由執行副總許介立（右）升任。 圖/康舒提供
康舒科技正式世代交替，總經理高青山今（20）日宣布退休（左），由執行副總許介立（右）升任。 圖/康舒提供

康舒科技（6282）正式世代交替，總經理高青山今（20）日宣布退休，由執行副總許介立升任，許介立為金仁寶集團董事長許勝雄獨子，已在業界歷練近20年，三年前跨入電源供應器產業，並於去年一舉將康舒之業績推回200億元的位置。

康舒董事會於今日宣布總經理高青山准予退休，並由執行副總許介立接任。高青山總經理於民國61年加入康舒的前身三光惟達擔任業務，在產業資歷將近49年，在國內電源供應器領域無人能出其右，IBM的第一台電源供應器就是在他的手中誕生的。

高青山自民國85年擔任康舒科技總經理以來，對於公司大小事總是親力親為，帶領康舒科技經營團隊擴展經營版圖，並於民國92年順利上市，一舉搶下全球前十大電源供應器廠的位置；在公司經歷挫折時，高總經理加強公司內部預算控管的強度、進行調整組織，重整戰鬥團隊帶領康舒度過難關。

康舒指出，敬業樂群是其人生的座右銘，電源供應器界的老將49年來競競業業步步帶領團隊衝鋒陷陣深得員工的敬愛，也秉持著根留台灣的堅持，近期康舒科技亦投入資金擴建淡水新廠，期盼對台灣帶來更大的貢獻。惟今因已屆70歲，遂想卸下肩上重擔並完成世代交替之要務，將康舒科技交給許介立接棒。

許介立已在業界歷練近20年，三年前跨入電源供應器產業，擔任康舒科技執行副總及業務副總之要角熟悉電源產業，並於去年一舉將康舒科技之業績推回新台幣200億的位置，讓康舒科技再度重返榮耀。

許介立接棒康舒科技除完成世代交替之任務外，亦將以其強盛的戰鬥力帶領康舒科技這電源產業的老字號攻向新的境界，邁向新的高峰。

康舒 電源供應器 退休

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