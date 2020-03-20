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鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

英華達與竹山秀傳醫院 打照智慧防護的檢測站

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
量測數據立即顯示於隔離病房外的平板，讓醫護人員隨時掌握最新生理數據。英華達/提供
量測數據立即顯示於隔離病房外的平板，讓醫護人員隨時掌握最新生理數據。英華達/提供

新冠肺炎疫情持續發燒，為有效降低第一線醫護人員的感染風險，竹山秀傳醫院與英華達旗下的全家寶，共同打造智慧照護防疫場域。將全家寶全方位生理量測系統，應用於發燒篩檢站、隔離病房等，啟動非接觸式監控，將病患的血壓、心電圖與心跳等生理數據資訊，透過「全家寶」軟硬體系統整合平台，即時傳送至護理站的電腦螢幕，減少醫護人員直接接觸病患次數，進而降低被染病風險。

「全家寶」為英業達集團英華達公司所發展的電子醫療器材品牌，憑藉數十年發展消費型電子產品的技術實力做後盾，跨足電子醫療器材產業，將醫療級設備結合雲端應用科技，讓全家寶除了個人居家健康管理使用外，還能客製化應用於遠距照護、居家照護及專業健管服務等項目。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示：「疫情持續加溫添購全家寶是希望透過雲端科技，有效減輕第一線醫護人員的工作壓力、進出病房時替換防護耗材的成本等，他樂見未來更多醫療體系導入這樣的智慧應用。」

雲端智慧應用，升級防疫等級，疾管署及衛生局長官親臨竹山秀傳醫院防疫模擬演練，竹山秀傳醫院與全家寶智慧設備結合，以行動支持科技防疫。

發燒篩檢站及隔離病房內皆放置全家寶設備，讓病患自行量測。英華達/提供
發燒篩檢站及隔離病房內皆放置全家寶設備，讓病患自行量測。英華達/提供

醫護人員 雲端 醫療器材

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