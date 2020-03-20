邑錡去年EPS 1.07 擬配1.2元股利

新冠肺炎疫情延燒，我國於今個（19日）確診案例目前也累積108例，民眾除了每天到藥局排隊買口罩，也再次造成物資搶購潮，賣場架上衛生紙幾乎被一掃而空！而在昨天（18日）科技業龍頭台積電也確診一案例，公司除了已讓該名員工入院治療，也加強環境消毒等相關防疫措施，不過就有PTT網友提出質疑，難道台積電確診不用停班嗎？貼文一出也引起討論。

2020-03-19 17:33