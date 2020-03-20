邑錡去年EPS 1.07 擬配1.2元股利
縮時攝影機大廠邑錡（7402）公布去年合併營收5.81億元、稅後淨利2,369萬元、每股稅後純益（EPS）1.07元，主要因受策略轉投資丹麥智能鎖新創公司費用認列影響整體獲利。
邑錡表示，去年整體毛利率、營業利益率分別為31％、7％。2020年將投入更多資源提升Brinno自有品牌業務比重，優化產品功能滿足用戶痛點，整合通路布局擴大品牌市占率，自有IC晶片陸續量產服役以及創新ODM業務新舊客戶新產品量產出貨，有望帶動公司整體獲利。
董事會決議通過2019年股利政策，考量公司營運資金充沛與財務體質健全，擬配發2019年每股現金股利0.55元及每股股票股利0.65元，股利配發率達112％。
邑錡看好旗下雙業務良好營運發展，為維護股東權益與轉讓予員工，於董事會亦決議通過，自2020年3月20日起至2020年5月19日將實施庫藏股，預計買回自家股票600張，買回價格區間為新台幣25元至50元。
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