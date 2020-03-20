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蘋果限購令延燒 美國、大中華區每人限購2台iPhone

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
蘋果（Apple）限購令擴大，消費者上官網訂購手機包含大中華區台灣、中國大陸及美國等皆限制僅購買2台。 （路透）
蘋果（Apple）限購令擴大，消費者上官網訂購手機包含大中華區台灣、中國大陸及美國等皆限制僅購買2台。 （路透）

繼新款 iPad Pro 、Macbook Air 限購後，蘋果（Apple）再度對iPhone系列下達限購令，消費者上官網訂購手機包含大中華區台灣、中國大陸及美國等皆限制僅購買2台，這也凸顯新冠肺炎疫情延燒，造成蘋果代工廠產能緊俏。

據調查，大中華地區包含香港、台灣及中國蘋果官網皆更新購買政策，包含iPhone 11 、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max皆限制消費者僅能購買2台手機，而舊款的iPhone 8、iPhone XR系列也被列入限購行列；就連iPhone大本營美國，也出現限購情況。

外電報導，美國蘋果線上商店即起顧客每人僅限購買2隻iPhone。但消費者仍能購買兩隻以上iPhone，前提是購買不同型號，比如在同訂單選購兩款iPhone 11或兩款iPhone 11 Pro。

目前尚未清楚蘋果iPhone限購令是否擴及全球蘋果官網。不過，早在上個月，蘋果已經發出聲明示警，強調因為疫情影響關係，導致各地復工速度緩慢，進而讓產能下降，因此供應商可能出現緊縮。

從歷史來看，iPhone銷售不乏有缺貨的情況，往往出現在下半年新機上市前三個月，但近年隨著蘋果加強新品開賣期間備貨量，因此很少出現缺貨或限購情況，頂多就是特定機型供應較少。

本周揭曉的蘋果新品 iPad Pro、Macbook Air也被限制採購量，蘋果官方線上商店顯示，最新的 iPad Pro 每人限購兩台，至於 Macbook Air 則限購5台。

從Mac、iPad到iPhone缺貨，凸顯台灣代工廠經歷新冠肺炎打擊，中國廠區不但遲至2月10日才復工，加上後續缺人、缺料、交通運輸不順等情況下，產能尚未回到正常水平，目前代工廠目標希望在3月底回復正常季節性人力水準。

以iPhone最大代工夥伴鴻海來說，先前法說會透露中國大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

鴻海創辦人郭台銘日前指出，不擔心中國大陸廠區復工，相關復工進度超乎預期和想像，復工進展平順。他指出，工廠產能落後2周到3周，日後用數個月時間加班調整可以回復。

iPhone 蘋果 iPhone 11 Pro Max

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