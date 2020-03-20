疫情衝擊 電視品牌廠Q2恐下修電視面板需求

2019年底促銷旺季狀況遠優於預期，下游庫存水位偏低，使得面板廠近期出貨不僅不受影響，更感受到強勁補貨力道。然而，研調單位Omdia發布報告示警，因新冠肺炎疫情後續潛藏經濟衰退的衝擊，電視品牌廠恐將第2季，暫緩加速採購面板的計畫，最快4月電視面板市場就可能面臨需求端的大幅修正。

東京奧運、歐洲盃足球賽等大型運動賽事，按原定行程將於今年第3季登場，可望帶動一波買氣，友達（2409）、群創等台系面板廠，皆看好大型運動賽事的商機。

Omdia表示，為此中國大陸及南韓電視品牌廠，都希望能在庫存上占得先機，以便支應消費者需求，但現在是否依照計畫實行，因疫情出現很大的疑問。

相較中國品牌廠遭新冠肺炎疫情衝擊，南韓品牌廠第1季備貨相對順利，Omdia預期，隨著中國供應鏈逐步恢復正常，中國品牌廠若依原定計畫，第2季會增加採購面板的力道，希望能盡可能彌補首季因疫情帶來的損失；反倒是南韓的品牌廠，可能因疫情降低需求。

整體而言，分析師認為，市場會快速恢復，抑或得面對長期低迷的景氣，為電視品牌廠帶來疑慮，電視相關供應鏈應得開始為景氣下修擬定對策，新冠肺炎疫情對供需兩端、電視的競爭態勢而言，都將是最重大的不確定因素。