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防疫停課不停學 台灣大供1萬個免費門號居家自學

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

台灣大哥大參與教育部「防疫居家學習計劃」，提供一萬個15日免費吃到飽門號，由教育部統籌分配，幫助弱勢學生在防疫期間線上學習不間斷。

此外，長期推動數位學習的台灣大哥大基金會，更在去年啟動「數位苗圃」計畫，每年提供一萬名弱勢學子，為期一年myBook「互動學外語」的線上免費學習名額，至今已累積受惠學子約2,300名。防疫期間「停課不停學」，有需要的弱勢學生，都可以透過公益社團或學校集體提出申請。

台灣大指出，全球疫情持續延燒，國內也陸續出現高中全校、大學課程停課，如何幫助學生無縫接軌線上學習，尤其是經濟弱勢學生的網路線上學習需求。台灣大除了積極配合教育部，提供短期線上學習、免費15天的門號吃到飽方案外，台灣大基金會於2019年推出的「數位苗圃」計畫，幫助弱勢學子提升數位競爭力及外語能力，在防疫期間也發揮居家自學的最大效用。

去年首批申請的學生，特別享有每人每月6GB的免費上網流量，今年仍可展延續辦。

透過myBook app更可以幫助弱勢中學及大學生，利用電腦或行動裝置在線上閱讀超過400本英、日、韓、法等外語有聲書，隨時啟動數位自學，每一名資格審查通過的學生，都可以獲得一年完全免費線上學習外語的機會。

在疫情升溫之際，台灣大將全力支持更多居家學習的弱勢學生。「數位苗圃計畫」每年提供一萬個名額予國中到大學的在學弱勢學生，可透過各縣市教育／社會局處、非營利組織及學校代為媒合申請。

「數位苗圃計畫」係由台灣大、台灣大基金會與偕同台灣大旗下myBook「互動學外語」4大出版商（希伯崙LiveABC、空中英語教室、擎學StudyBank、曉騰SOYONG）共同推動，提供弱勢學子線上外語學習資源，透過數位力量與國際接軌。

台灣大哥大 教育部

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