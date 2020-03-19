上班族百萬年薪飛了！台股市值蒸發史上最速

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

台股跌跌不休，統計金鼠年開紅盤以來，台股總市值已蒸發11.52兆元，平均每位股民荷包縮水逾百萬元，達109萬元，才短短三十幾個交易日，上班族好不容易賺到一桶金轉眼燒光。

台股19日開盤直接摜破10年線信心防線，為史上第六次跌破10年線，盤中慘跌追平13日史上最大跌幅、改寫第三大跌點，尾盤雖跌幅縮小，但終場還是出現727家上市櫃公司躺平，甚至傳出當沖違約案例，跌到無法回補，為七百餘檔跌停的後遺症。

聽見股民哀號、經濟成長出問題，政府三大部會昨天緊急祭出救市三大措施，包括中央銀行降息1碼、授權國安基金進場、平盤以下禁止放空。台指期昨天下午率先翻紅、美股盤後電子盤也見上漲，短線或有止跌契機。

台股權王台積電昨天除息2.5元，因有一名員工確診引發恐慌，加上被外資鎖定為重點提款機，出現罕見的大貼息，跌破250元大關，一度大跌22元，為史上盤中跌最大，逼近跌停價，終場跌幅3.69%，影響所及，科技股血流成河，股王大立光更是爆跌9.72%。

外資從台積電等台股提款連十賣，19日再賣超212億元，今年初來累計賣超4,852億元，超越金融海嘯，創歷年最高；公股券商昨天砸下60億元買超台股，相對外資賣超手筆，仍是螳臂擋車。惟值得留意的是，外資在期現貨市場大玩兩手策略，大舉加碼期貨部位避險，未平倉口數突破5萬口，顯然是怕台股跌深反彈。

國泰投信董事長張錫表示，現階段台股只能靠以跌止跌，搭配國安基金進場提振市場信心；第一金投顧董事長陳奕光表示止跌得看三訊號，包括跌點縮小至百點內、成交量縮至1500億元內、外資賣超100億元內。

群益投信董事長賴政昇指出，理性來看，台灣防疫成果獲國際肯定，加上台股現金殖利率水準於主要股市中名列前茅，對於國際資金極具吸引力，再者，疫情雖然短期為市場帶來衝擊，但長線大循環並未因此終結，反而為未來建構更強勁回溫的可能性，因此對於台股中長期表現無須過於悲觀，短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局良機，對一般投資人而言，定期定額台股基金便是最為簡單方便投資台股的方式，既能透過專業投資團隊操作降低選股不確定性，亦有助分散風險、平均成本，且根據過往20年經驗，當台股波段低位時採定期定額投資台股基金，後一年、後三年平均報酬率近8%、15%，勝率都有八成，若投資時間拉長至五年，平均報酬率更達三成，勝率為百分百，是最省時省力參與台股行情，又能取得不錯回報的投資工具。

台股 外資 台積電

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