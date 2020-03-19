疫情延燒 資誠：催化數位技能最佳時機

新冠肺炎疫情蔓延、全球市場及計畫停擺之際，資誠聯合會計師事務所今（19）日指出，此時正是催化企業數位技能提升的最佳時機，面對當前非常時期，在家工作變成一種新日常。不論採取何種數位工具，如何運用數位科技改善資訊及工作流，以持續提供客戶不中斷且高品質的服務，變成企業最重要的管理課題。

資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，每一個產業或企業的數位轉型重心及順序不盡相同，起步可能會先轉型營運流程的層面，透過結合數位科技，簡化組織的管理，以及部門與部門間的業務，導入新科技讓工程流程變得更有效率。

然而數位文化的培養是組織數位化的最大難關，周建宏表示，然而數位文化並非是員工習得技能，或了解新科技趨勢即可達成，文化是指數位的思考模式，能夠認知使用資料分析衡量風險，分析客戶習慣，並且具備整合性的能力。

周建宏指出，此次新冠肺炎防疫期間，加速企業運用數位科技來優化溝通流程，而在此過程中，更可透過數位化來提升整體流程的效率與品質。

周建宏指出，資誠內部已推廣數位辦公室、數位提升計畫等項目，以提升溝通效率、加強資料品質及強化流程軌跡等面向為目標，重新盤點、改善流程並結合工具應用，透過流程再造，真正將數位轉型計畫導入每位同仁的作業之中。

資誠「新時代，新技能」計畫主持會計師曾博昇表示，在資料品質及分析能力的提升上，現有許多新型態的工具，可同時在效率面及品質面同步提升，在資誠的數位數位技能提升計畫中，導入機器人流程自動化（Robotic Process Automation，RPA）工具後不久，即可完成下載特定關鍵字新聞、蒐集上市公司公告重大訊息等事務，讓重複性事務處理速度大幅提升，達到人工作業四、五倍以上，還能保留完整的作業軌跡。

曾博昇表示，在資料處理及資料分析上，數位技能提升計畫中，亦教授種子同仁使用無代碼（Code Free）的資料處理及分析工具，相較於過往同仁慣用Excel或powerpoint進行資料處理及分析，新工具可節省超過90%的時間，讓資料使用者可以有更多的時間對於資料呈現的結果進行討論與分析，而不是耗費大量的時間在資料處理上。

曾博昇指出，數位轉型是一個使用數位科技全面轉化既有營運模式的過程，從營運流程、客戶體驗、數位員工及技能等面向全面轉型。此次疫情讓所有企業更加體認數位轉型的重要性，數位工具日新月異，如何透過新工具來調整企業自身流程，降低錯誤率及重複性作業以提升競爭力，將會是企業在數位化時代持續保有競爭優勢的不二法門。