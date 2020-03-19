1%的NG帶來成功 工研院仿生多突狀磁珠獲「愛迪生獎」

工研院精準醫療技術再受國際肯定，在經濟部技術處科技專案支持下，工研院開發治療癌症的「仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBEADS）」，繼2019年獲得全球百大科技創新獎後，今（19）日宣布勇奪「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎銅牌獎（Edison Awards），與3M、陶氏化學、IBM等國際知名機構同獲此一殊榮。

工研院表示，評審們一致認為iKNOBEADS是一項翻轉規則的創新技術。目前已與相關醫學中心合作，預計在今年下半年推出臨床用GMP（Good Manufacturing Practice）等級產品，可望為臺灣下世代免疫細胞療法增添治療新利器，為精準醫療市場拓展新商機。

談起研發出iKNOBEADS的過程，其實源自一次的「突發奇想」。iKNOBEADS由工研院生醫與醫材研究所組長陳廷碩、副組長江佩馨、計畫主持人陳振泰等人，帶領團隊和台大醫院臨床團隊與醫師合作，共同研發完成，起初團隊本來是以磁珠外型呈現「均圓」狀態為目標。

江佩馨說，磁珠雖是目前免疫細胞治療的主流方式，然而所有市售磁珠皆為正圓球形，且僅兩家國際大廠提供，因此研發第一年就以均圓磁珠為方向，甚至研究起半導體製程均圓需求，致力於打造完美圓珠。研究一年後，成果也相當不錯，光是圓球形磁珠對T細胞的擴增效率，就已經比市售大廠好很多，讓團隊對自家磁珠製備技術深具信心。

團隊運用化學比例配方，調整生產正圓磁珠合成時，良率大約為99%，卻會出現1%呈現不規則形狀的NG磁珠；這個NG，沒想到意外成為iKNOBEADS的起點。江佩馨說，長了觸角的NG磁珠，形態長得很像有著突觸的「樹突細胞」，團隊就想到會不會這些多突狀磁珠，可以增加更多與T細胞接觸的表面積，更能刺激T細胞活化，達到更好品質與數量的擴增效果。

原本的成果已相當出色，是否該依循主流、挑戰創新，讓團隊陷入掙扎，江佩馨坦言，單就辯證與討論，就花了兩個月的時間。最後，團隊之所以毅然決定往多突狀方向前進，她解釋，「磁珠技術於細胞免疫治療應用是工研院的前瞻計畫之一，所謂前瞻就是要追求『創新、突破與差異性』，具獨特性才可能有更多作為！」

哪一種多突性才能與T細胞最匹配，如何為製備多突性的配方定調、如何調配突觸的品質，相關品管製程又該如何掌控，團隊的創新之路，困難重重，但也深知磁珠運用與人體健康息息相關，絲毫不能馬虎。他們很清楚，這項技術不能只做到「可以work」就好，必須達到「完美」才行，癌細胞治療過程繁複，唯有優化多突性磁珠，並增強製備磁珠技術的穩定性，才能夠讓磁珠可以真正導入治療，步入實際幫助病患的階段。

個性嚴謹的陳振泰只能告訴自己，成功沒有捷徑，唯有不斷地嘗試，直到找到方向與方法為止。所幸，路途中出現許多貴人相助，如台大醫院臨床團隊與醫師的無私分享，才能在工研院裡完整複製、建置適於臨床使用的免疫細胞培養流程；在雙方互助合作下，實現二地同步交叉比對與研究。

工研院跟台大醫院合作的第二年，終於成功孕育出iKNOBEADS誕生，提供給後端免疫細胞治療應用。負責找資源、訂出計畫目標的陳廷碩，緊盯著製程、調製配方、完全掌握細節的江佩馨，抑或率領著團隊實地演練操作、力求將技術達到完美的陳振泰，扮演關鍵的「鐵三角」，靠著堅持豐收美好成果。