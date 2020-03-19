圓展視訊會議解決方案 獲大獎肯定

圓展科技（3669）最新高品質視訊會議解決方案AVer CAM520 Pro不僅取得國際知名雲端視訊會議平台Zoom的認證，更榮獲2019 Unified Communications Excellence大獎。該獎項由全球整合媒體公司TMC的《 INTERNET TELEPHONY》雜誌頒發，對於圓展作為全球統合通訊技術產業領導者是一大肯定。

TMC執行長Rich Tehrani在官方網站上公開表示：「恭喜所有Unified Communications Excellence大獎的得獎者，這些得獎者代表了統合通訊技術市場上真正的創新者，證明了他們為客戶提供了優質的商務解決方案；我期待看到他們在2020年及往後的持續成長」。

CAM520 Pro專為中大型會議室設計，透過FHD視訊鏡頭及完全符合人體工學的設計，使用者可以隨時隨地進行商業遠距視訊會議。18倍的總變焦鏡頭可以清楚捕捉產品細節，減少樣品運送的時間及金錢。此外，True WDR功能幾乎可應用在任何照明環境，透過SmartFrame臉部偵測技術來自動調整攝影機的拍攝視野，確保所有與會者都出現在螢幕上。

CAM520 Pro擁有中型和大型會議室所需的一切功能，使用者只需在遙控器上按一下即可立刻進行會議。

圓展表示， 只有22個視訊會議解決方案獲得2019 Unified Communications Excellence大獎，這使得CAM520 Pro更加獨一無二。這是該獎項第11屆的年度盛事，TMC擁有超過20年的相關技術評審經驗；為了選出Unified Communications Excellence大獎得獎者，該組織審查各參賽者的客戶使用案例，驗證會議設備和平台的實際操作應用。圓展很榮幸CAM520 Pro能達到TMC嚴謹的審查標準，並不負眾望獲得此一殊榮。