為何台積電確診不用停班？網中肯點破真相

新冠肺炎疫情延燒，我國於今（19日）確診案例目前也累積108例，民眾除了每天到藥局排隊買口罩，也再次造成物資搶購潮。而在昨天科技業龍頭台積電也確診一案例，公司除了已讓該名員工入院治療，也加強環境消毒等相關防疫措施，不過就有PTT網友提出質疑，難道台積電確診不用停班嗎？貼文一出也引起討論。

原PO今日在PTT發文提到，台積電目前已有一位員工確診，「而有在內部工作的人都知道，主力廠中午餐廳吃飯的多到爆」，確診的員工想必也在用餐期間接觸不少人，為了避免疫情擴散，他質疑「台積電確診不用停班？」

許多網友馬上中肯回應，「台灣經濟命脈你敢斷？」、「台積停班很恐怖喔」、「台積電一停班，全台公園大爆滿」、「GG影響全球，不能停班」、「台積停班，台股砍半」，不過也有在裡面工作的網友提到，「你可能不知道早就分時段用餐，分區域用餐，還有全面專人包裝食物及使用一次性餐具了，超前政府政策，凡回國後14天都給予公假在家自主檢疫」。

根據報導，該名員工確診後，估計曾近距離接觸者約30人，都已進行14日的居家隔離，台積電也強調，為了有效防疫及保護員工安全，也啟動分組辦公營運模式，員工於參加會議、訓練、或身處公共區域期間一律全程配戴口罩。