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鴻海啟動全球防疫機制 超前部署
鴻海集團今（19）日表示，根據內部營運持續計畫（BCP），已啟動全球防疫機制，超前部署，維護員工及眷屬健康安全，並展開相對應的防疫措施。相關內容說明如下：
1. 降低人員流動，除涉及跨廠區業務之必要人員，一律改視訊或電話會議形式進行，暫停台灣各廠區間交通車行駛。
2. 各廠區員工到班需經第一線防疫人員檢測體溫，入廠全程配戴口罩；訪客／承攬商入廠除需檢測體溫、配戴口罩，並填寫健康聲明書才能入廠。
3. 針對員工辦公、用餐，集團採分層、分流管理，調整各樓層員工上下班動線及用餐地點，並加強各樓層環境消殺。員工若離開辦公區洽公，必須透過App掃描QR Ｃode紀錄人流軌跡。
4. 防疫期間，為維護員工及家屬健康安全，集團已嚴格控管所有出差，並規劃分組、分區上班機制。
5. 擴大衛教宣導，建立防疫SOP，並於全球各廠區建立疫情通報機制。
6. 啟動全球各海外廠區防疫系統，建立廠區自主防疫能力。
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