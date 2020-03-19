快訊

金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海啟動全球防疫機制 超前部署

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
鴻海集團今（19）日表示，根據內部營運持續計畫（BCP），已啟動全球防疫機制，超前部署，維護員工及眷屬健康安全，並展開相對應的防疫措施。報系資料照
鴻海集團今（19）日表示，根據內部營運持續計畫（BCP），已啟動全球防疫機制，超前部署，維護員工及眷屬健康安全，並展開相對應的防疫措施。報系資料照

鴻海集團今（19）日表示，根據內部營運持續計畫（BCP），已啟動全球防疫機制，超前部署，維護員工及眷屬健康安全，並展開相對應的防疫措施。相關內容說明如下：

1. 降低人員流動，除涉及跨廠區業務之必要人員，一律改視訊或電話會議形式進行，暫停台灣各廠區間交通車行駛。

2. 各廠區員工到班需經第一線防疫人員檢測體溫，入廠全程配戴口罩；訪客／承攬商入廠除需檢測體溫、配戴口罩，並填寫健康聲明書才能入廠。

3. 針對員工辦公、用餐，集團採分層、分流管理，調整各樓層員工上下班動線及用餐地點，並加強各樓層環境消殺。員工若離開辦公區洽公，必須透過App掃描QR Ｃode紀錄人流軌跡。

4. 防疫期間，為維護員工及家屬健康安全，集團已嚴格控管所有出差，並規劃分組、分區上班機制。

5. 擴大衛教宣導，建立防疫SOP，並於全球各廠區建立疫情通報機制。

6. 啟動全球各海外廠區防疫系統，建立廠區自主防疫能力。

疫情 鴻海 新冠肺炎

延伸閱讀

未來14天第二階段防疫關鍵期 總統提三大呼籲

影／徐若瑄獻唱抖音版「別人的」 分享防疫小撇步

受惠防疫 台灣人壽網路投保成長135%

防疫醫師離職 指揮中心證實有2人

相關新聞

為何台積電確診不用停班？網中肯點破真相

新冠肺炎疫情延燒，我國於今個（19日）確診案例目前也累積108例，民眾除了每天到藥局排隊買口罩，也再次造成物資搶購潮，賣場架上衛生紙幾乎被一掃而空！而在昨天（18日）科技業龍頭台積電也確診一案例，公司除了已讓該名員工入院治療，也加強環境消毒等相關防疫措施，不過就有PTT網友提出質疑，難道台積電確診不用停班嗎？貼文一出也引起討論。

抗癌新星 工研院仿生多突狀磁珠製備技術奪愛迪生獎

工研院精準醫療技術再受國際肯定！在經濟部技術處科技專案支持下，工研院開發治療癌症的「仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBE...

電池產業備受高度期待 產值衝3兆

儘管全球股市受到新冠肺炎疫情影響，但電池產業應用與趨勢依然正向看待，除了手機、筆電、無線藍牙耳機等消費性電子產品之外，近來電動汽機車、電動自行車與大型儲能設備均高度仰賴電池需求，對於整體電池材料、電池芯與電池模組等產業鏈而言是一大商機，相關廠商也是投資布局之焦點，備受高度期待。

鴻海啟動全球防疫機制 超前部署

鴻海集團今（19）日表示，根據內部營運持續計畫（BCP），已啟動全球防疫機制，超前部署，維護員工及眷屬健康安全，並展開相...

夏普再告特斯拉侵權

鴻海集團轉投資日商夏普今年頻頻發動專利戰，近期槓上電動車大廠特斯拉（Tesla），夏普主張特斯拉3款車型，侵犯其通訊技術相關專利權，要求東京地院禁止特斯拉三款車型進口至日本。

蘋果重拾超寬頻技術 UWB應用再掀通訊革命

蘋果重拾超寬頻技術，無疑是ＵＷＢ捲土重來的市場代表，也掀起新應用的無限想像，帶動國內如瑞昱、聯發科、智原等ＩＣ設計廠成為焦點。

中華電加速布局5G網路

中華電信加速5G網路建設計畫，日前公告斥資73.85億元向愛立信跟諾基亞採購5G行動寬頻設備。愛立信跟諾基亞昨（18）日宣布，將協助中華電信快速布局5G網路，達成7月開台目標，提供消費者透過5G結合4K和VR，觀賞夏季的重大運動賽事供，並協助政府及企業加速轉型。

文曄、祥碩換股案 生變

文曄與祥碩換股案生變，證期局昨（18）日公告，文曄與祥碩相互受讓股權案，因為申報書件應記載事項不充分，即日起停止申報生效。文曄表示，將在準備補充說明後重新送件。

台灣電視面板 躍全球二哥

光電協進會產業分析師林政賢表示，觀察2019年電視面板供應國上一季排行榜，南韓繼2017年被中國大陸超越後，去年被由群創、友達及夏普組成的台灣隊超越。台灣隊以市占26.3%超越南韓的23.3%，成為全球電視面板供應二哥；僅次於市占首度逾50%的大陸隊。

股災衝擊 科技廠募資計畫大亂

台股身陷股災風暴，打亂科技大廠募資計畫，以本土被動元件龍頭國巨的11.3億美元（約新台幣340億元）跨國籌資案最受關注，實際募資金額恐因股價暴跌而大縮水；自動光學檢測（AIO）股王牧德、太陽能廠國碩則面臨現增定價「破發」窘境，國碩已決定展延募資時間。

台積電染疫 一名員工確診

晶圓代工龍頭台積電昨（18）日晚間公告，有一名員工確診新冠肺炎，牽連近距離接觸約30人。台積電強調，公司已啟動分組辦公營運模式，該員工也已進入醫院妥善診治，並請相關人員在家進行14天居家隔離，不影響公司營運。

廣宇檳城工廠 維持部分生產

鴻海集團旗下廣宇（2328）昨（18）日公告表示，馬來西亞政府為防止新冠肺炎疫情擴散，實施行動管制令，下令所有私營企業即日起停止營運至3月31日止。但檳城當地政府允許必要產業在疫情控管得當下，仍維持部分生產規模。該公司檳城子公司將配合政府政令，維持小規模生產。

熱門新聞

台積電1員工確診新冠肺炎 啟動分組辦公營運模式

台積電1員工確診新冠肺炎！將啟動分組辦公

鐵腕作風 央行降息1碼

各產業哀鴻遍野 唯有這行價飆訂單接到爆

航空業大浩劫 謝金河：我有小K的200億不會投資航空業

星宇重啟「乾燒錢」模式 張國煒急推三策略突圍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。