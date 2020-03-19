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防疫期間 神腦全通路遊戲及清潔家電類銷量倍增

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

新冠肺炎疫情延燒全民皆兵，許多民眾選擇減少出門、待在家的時間跟著變長，帶動宅經濟商機。神腦表示，除了民生必備的防疫用品外，2月起神腦全通路「資訊遊戲類」商品成長5倍、「清潔家電類」防疫商品成長2倍。其中又以Panasonic 12L高效型除濕機、Coway加護抗敏型空氣清淨機並列第一，銷量皆成長3倍。

神腦表示，防疫期間避免染疫上身，民眾在家時間倍增，也積極提高居家防護，帶動除濕機、空氣清淨機熱賣。另外居家娛樂需求也大增，神腦全通路的Nintendo Switch遊戲軟體健身環大冒險、Panasonic 4K液晶電視等也以倍數成長。

神腦提醒，為提高家電壽命，應定期幫家電清潔，以防疫熱銷的空氣清淨機為例，建議每月可用吸塵器或軟刷清潔超細濾網上的髒汙、一年定期更換濾網一次、感應器可偵測粉塵，每半年以沾水的棉花棒清潔鏡片，再以乾棉花棒清理一次，維持偵測效能、使用吸塵器吸除進氣口和排氣口的粉塵，再以軟布擦拭機身外部。

另外即日起至3月31日止，凡於全台神腦特約門市新申辦或攜碼指定購機機型，不限資費內容，即可獲得「UMM電解抗菌乾洗手50ml」一瓶，數量有限，送完為止。

神腦 家電

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