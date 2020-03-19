抗癌新星 工研院仿生多突狀磁珠製備技術奪愛迪生獎

工研院精準醫療技術再受國際肯定！在經濟部技術處科技專案支持下，工研院開發治療癌症的「仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBEADS）」，繼2019年獲得全球百大科技創新獎後，今（19）日更勇奪「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎銅牌獎（Edison Awards），與3M、陶氏化學、IBM等國際知名機構同獲此一殊榮。

評審們一致認為「工研院的iKNOBEADS是一項翻轉規則（game-changing）的創新技術。」目前已與相關醫學中心合作，預計在今年下半年推出臨床用GMP（Good Manufacturing Practice）等級產品，可望為臺灣下世代免疫細胞療法增添治療新利器，為精準醫療市場拓展新商機。

工研院今年以「仿生多突狀磁珠製備技術」獲得愛迪生獎，愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示，「經仔細審查，評審們一致認為工研院的iKNOBEADS是一項翻轉規則的創新技術，因而在該類別最佳創新產品與服務中脫穎而出。」

工研院院長劉文雄也認為，該技術不但展現臺灣創新能量與科技研發實力與國際並駕齊驅，更對人類健康發揮很大意義。「仿生多突狀磁珠製備技術」以突破性的全球獨具突狀觸角，能強化與活化免疫細胞、讓非活化狀態的T細胞再度「活跳跳」，打擊癌細胞更有戰力。劉文雄也指出，創新是促進產業發展重要的驅動力，工研院不僅勇於創新，挑戰國際市場與舞台，致力布局產業化，在推動2030技術發展藍圖中「健康樂活」應用領域中，整合工研院研發技術及台灣生醫產業的能量，推動細胞治療研發新契機。

獲獎的「仿生多突狀磁珠製備技術」，就是利用磁珠活化T細胞來打擊癌症！應用磁珠作為體外活化T細胞的輔助材料，是目前免疫細胞治療的主流方法，而目前市售的磁珠商品均為圓球形。「仿生多突狀磁珠製備技術」以獨特的突觸結構有效提升T細胞活化效率，可擴增T細胞數量至百倍，使用的磁珠量只需市售磁珠的三分之一，即可讓休眠的T細胞成為作戰部隊，且具有記憶力。而透過改變磁珠的表面修飾物質，「仿生多突狀磁珠製備技術」亦可應用於免疫γδT細胞的活化與擴增，成為全球第一、也是唯一應用於γδT細胞活化擴增的磁珠產品。

團隊目前針對像是血癌、淋巴癌、骨隨癌等血液癌進行研究開發，並且已與國內外多所醫學中心與生技業者洽談合作，以「仿生多突狀磁珠製備技術」作為平台，在2020下半年推出臨床用GMP等級商品，未來期望能應用於各種免疫細胞治療，特別是實體癌症，讓更多癌友受惠，成功串接產業鏈，成為下世代免疫細胞療法新利器。