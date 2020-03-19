去年太陽能系統商中租能源蟬聯冠軍 缺料可望5月緩解

根據TrendForce綠能研究（EnergyTrend）最新報告指出，去年台灣太陽能市場新增裝置量為1411MW，以1.5GW的目標來看，達成率為94%，再次創下歷年新高，持續穩坐全球前20大GW級市場，而去年台灣太陽能下游系統商綜合排名出爐，中租能源蟬聯冠軍。

TrendForce分析師陳君盈表示，隨著地面型專案逐漸開出，下游系統廠商的競爭態勢也開始加劇，掌握大型地面專案將是勝出的關鍵，最終競爭結果會在2021年時明朗化。

展望今年後市，陳君盈指出，因為新冠肺炎疫情影響，全球各區域市場相繼延後併網期限，台灣也向後展延兩個月。因此，預估2020年全球的安裝高峰期將從第3季中開始，模組的斷鏈及缺料情況則可望在五月時逐漸緩解。

此外，去年台灣前十大系統商在台灣市場的占比約四成，其中，僅中租能源市占率超過10%，而全台灣有高達五成的中小型系統商每年安裝量約在2~20MW，是貢獻台灣持續名列GW市場的關鍵推手。

陳君盈指出，中租能源持續穩定的收購專案，主攻屋頂型專案之餘，也開始嘗試各類型專案開發。但特別的是，中租到目前為止尚未有大型地面型項目開出，為維持市場競爭力，預計也會有相關規劃；此外，韋能能源則是受惠於首宗大型地面專案的成功併網，穩坐第2名。

以去年台灣下游系統商併網量綜合排名來看（不區分純開發商或電廠擁有者），年度併網量最高的依舊是中租能源，連續兩年位居台灣光電系統投資的龍頭。