夏普專利戰再一樁 告特斯拉侵權

鴻海（2317）集團轉投資日商夏普（Sharp）今年頻頻發動專利戰，近期槓上電動車大廠特斯拉（Tesla），夏普主張特斯拉3款車型，侵犯其通訊技術相關專利權，要求東京地院禁止特斯拉三款車型進口至日本。

日媒報導，夏普已於近期向東京地院遞狀控告特斯拉日本法人侵犯夏普通訊技術相關專利權，包含「Model X」、「Model S」「Model 3」等 3 款電動車所搭載的通訊功能侵犯夏普的專利權，要求上述車款禁止進口至日本。

由於夏普與特斯拉目前皆未針對該案評論，因此細節仍不清楚。不過有外媒猜測，夏普有提到車載通信設備，代表這起訴訟案應是涉及特斯拉的娛樂系統。

夏普今年已來頻頻發起專利戰，光是3月中旬就針對台資面板廠冠捷、咸陽彩虹光電、美國電視大廠 Vizio等三家公司，向美國加州中區地方法院提起專利侵權訴訟。

夏普指控三家公司侵犯其12篇液晶顯示相關專利，包含聚合物穩定配向（PSA）及高畫質顯示技術。夏普指出，曾於去年底向咸陽彩虹光電提請注意上述侵權主張，惟對方並未停止侵害專利，因此為了避免進一步損失，因此提出告訴。

此外，夏普與中國大陸手機廠OPPO專利訴訟戰也持續延燒，夏普日前升級打擊範圍，在德國、日本兩地法院分別提起專利侵權案，強調OPPO侵犯夏普智慧手機的4G LTE專利。

夏普聲明，已經於3月6日在德國慕尼黑法院及曼海姆區法院對OPPO提起專利侵權損害訴訟。同時，夏普也於3月6日及9日在東京地方法院對日本OPPO公司提起專利侵權案。

夏普表示，OPPO及OPPO日本公司侵犯其智慧手機中實現的幾項4G LTE專利，夏普將其專利組合視為其業務發展的主要資源，夏普將採取必要行動保護知識產權。