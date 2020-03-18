台灣IBM超前部署 北投、林口供客戶成立異地備援中心

台灣IBM今天表示，由於針對疫情已經提早佈署，加上不少大訂單去年年底已經結案，即將上線的新網銀客戶，也按照原定計劃籌備中，雖因疫情業績還是有些微影響，但預計下半年疫情結束後，業績將反彈並出現明顯成長。

台灣IBM總經理高璐華表示，目前觀察第一季，業績與去年預期的沒有太大出入，鼓勵客戶相關業務可以儘量往前進行，以免疫情大爆發後，國外生產的產品恐因航運中斷而影響到貨，幸運的是有些大單過年前就陸續結案，但還是希望疫情可以儘速結束。

高璐華說，目前看來，一、二季度業績還可以，目前會盡力控制，讓各專案可以順利進行，這是接下來的挑戰。

IBM也指出，目前在台有北投、林口兩資料中心，農曆年過後已超前佈署，提供異地辦公與機房異地備援的措施，因此已有客戶選擇林口為異地備援中心，包括企業機房的異地備援。

此外，肺炎疫情，目前IBM內部員工開始執行分組工作的措施。另外，在後續因為航班與物流因疫情而可能出現狀況之下，目前也在研擬相關策略，決定提前部屬。

台灣IBM今日發布2020 數位再造第二篇章行動策略「打造認知賦能、混合雲驅動的商業平台」，將鎖定政府、金融、製造、零售和電信等產業轉型需求，推動IBM 車庫創新(IBMGarage)等數位策略，運用新科技的力量如人工智慧(AI)、區塊鏈、自動化(RPA)和第五代行動通訊(5G)等，結合IBM 深厚的產業知識，和企業共創新的商業模式，整合廣大的生態圈夥伴，共贏數位商機。

高璐華表示，2019年我們整合科技和產業用戶的洞見與需求，協同客戶、夥伴和人才，展開AI、多雲和數位轉型的創新旅程，並透過IBM 客戶中心(IBMClient Center)和IBM創新場域(IBMStudios)將來自全球各地的成功經驗引進台灣。2020年，商業環境充滿更多不確定性，IBM將攜手企業、廣大產業和生態體系夥伴，以共創(co-creation)的合作模式，結合IBM科技優勢和產業經驗，在邁向數位再造第二篇章之路成長共贏，永續經營，成就共好的未來。