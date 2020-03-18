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紫光展銳上市前融資如虎添翼 獲官方挹助近200億

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

紫光集團旗下紫光展銳上市前融資如虎添翼，獲官方注資挹助人民幣45億元（約新台幣194億元）。

紫光展銳是大陸兩家手機晶片平台公司之一，擁有2G/3G/4G/5G的完整手機晶片技術。由於華為海思的手機晶片不對外進行銷售，展銳是大陸唯一一家第三方的手機晶片公司。

澎湃新聞報導，打算在科創板上市的紫光展銳即將拿下新一輪注資，投資方分別是國家積體電路產業投資基金（國家大基金）二期和上海國資，兩者各投資人民幣22.5億元。

去年5月，紫光展銳正式宣布已啟動科創板上市準備工作。根據紫光展銳之前披露的計畫，該公司計畫2019年完成PreIPO輪融資和整體改制工作，預計將在今年正式申報科創板上市資料。

紫光展銳的上市主體是北京紫光展銳科技，紫光集團下屬公司紫光展訊投資、紫光新微電子分別持有其57.14%和16.81%的股份；英特爾（中國）持有14.29%的股份。另外，第一大股東紫光展訊投資是由紫光集團和大基金組合而成，兩者的持股比重為 63.7% 和30%。因為這層股權關係，大基金原本就是紫光展銳的間接股東。

芯謀研究首席分析師顧文軍表示，紫光展銳是大陸國內少有的，全球三家之一的手機平台晶片公司，該公司的開放性、平台性、支撐性和戰略性是其最大價值，這兩年手機出貨量下滑，手機晶片競爭激烈，展銳的業績受到影響，但其價值很大，具有較高的戰略性。

在5G通訊技術方面，今年2月，紫光展銳正式發布第一款5G SoC（集成晶片）——虎賁T7520，採用6nm（奈米）EUV（多層極紫外）制程工藝。

手機 4G 紫光集團

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