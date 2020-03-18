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愛立信、諾基亞助攻中華電信 加速建設5G網路

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

電信龍頭中華電信加速5G網路建設計畫，日前公告斥資73.85億元向愛立信跟諾基亞採購5G行動寬頻設備。愛立信跟諾基亞18日分別發布新聞稿，宣布將協助中華電信快速部屬5G網路，達成7月開台目標，提供消費者透過5G結合4K和VR，觀賞夏季的重大運動賽事供，並協助政府及企業加速轉型。

5G頻譜競標落幕後，近期五家電信業者已交營運計劃書給國家通訊通訊傳播（NCC），申請5G執照，19日五家電信業者總經理將中華電信總經理郭水義、台灣大總經理林之晨、遠傳總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五、亞太電信總經理黃南仁將赴NCC）面試，報告未來5G營運及建設計畫，以便推動後續的5G建設及開台服務。

各家電信業者也啟動5G採購，中華電信首批5G採購累計73.85億元，其中愛立信取得38.55億元採購單，諾基亞取得35.3億元採購訂單，分別負責北區及中、南區網路，遠傳日前也宣布向愛立信採購5G設備。

愛立信表示，提供中華電信中頻（3.5GHz）及高頻（28GHz）的5G基地台解決方案，部署5G NSA （非獨立組網）網路，採購核心網路設備5G EPC及無線網路接取基地台設備，並搭配雲端VoLTE解決方案的語音服務以及光傳輸接取網路解決方案，除加速5G網路建設，共同發展5G企業應用，支持政府在工業升級、產業轉型的政策。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，電信商在升級5G網路的過程中，需要有效地簡化營運以縮短新功能的上線時間，愛立信可協助中華電信4G核心網路能夠順暢地轉換為4G與5G共用的核心網，加上愛立信雲端VoLTE解決方案，未來用戶也可可享有5G語音服務。

諾基亞則表示，中華電信的目標是在今年7月領先全台推出5G服務，讓消費者能及時採用4K和VR觀賞夏季的重大運動賽事，諾基亞則將負責部署台灣中區和南區的5G無線網路。

諾基亞表示，將運用中華電信既有的LTE網路及豐富頻譜資源，部署多種頻段的5G非獨立組網，為將來邁向5G獨立組網打下基礎，除協助中華電信領先開台，也將協助探索消費性及企業市場新的營收動力和來源，推動公、私部門的數位轉型，加快台灣的5G發展動力。陳明仕也認為，諾基亞5G技術所驅動實現的轉型之旅，將徹底改變和全世界的互動方式。

5G 中華電信 諾基亞

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