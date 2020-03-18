富智康預期2019年度淨虧損大幅收斂

鴻海旗下富智康公告，去年自結虧損約1,300萬美元或以下，較前年虧損8.57億美元大幅收斂，去年毛利率較前年轉正到1.76%。

富智康17日盤後公告，預計去年度自結營業額將超過143.78億美元，較前年148.68億美元減少3.3%。去年自結淨虧損約1,300萬美元或以下，較前年淨虧損8.57億美元大幅收斂，預估去年度毛利率約1.76%，較前年毛損率0.56%轉正。

澎湃新聞報導，富智康集團連續2年業績惡化，2017年的虧損5.25億美元、2018年淨虧損8.57億美元，去年虧損大幅收斂。

富智康股價18日收報港幣0.86元，下跌0.04元，跌幅4.4%。

富智康並預期去年度營運開支約3.7億美元或以下，較前年營運開支4.7億美元減少；去年度其他收入約1.39億美元或以上，較前年其他收入9,500萬美元增加；去年度毛利約2.533億美元或以上，較前年毛損約1.4578億美元轉正。

從客戶端來看，富智康五大客戶（包括HMD）占去年上半年業績比重約89.6%，當中3名客戶與富智康保持長期關係超過5年。日本夏普（Sharp）是5大客戶之一，占去年上半年富智康業績比重約8.5%。

富智康積極布局印度，去年12月初曾公告間接投資印度註冊直接附屬公司Rising Stars，注資金額9,999萬美元，布局手機、通訊工具及電子產品及相關軟體專利及程式。去年12月中旬透過子公司轉投資加碼印度當地公司1,900萬美元，深耕行動及通訊用消費電子產品。

在印度布局，富智康先前表示，隨著大陸品牌客戶旗下印度業務持續成長，今年上半年富智康在印度銷售額占總銷售額比重約31%。富智康持續深耕印度和越南據點，在印度及越南設立營運手機組裝廠多年。市場布局方面，持續擴大在非洲、中東及拉丁美洲等市場的滲透率。

富智康集團2019年的末期業績公告暫定3月底前發布，並計畫在3月27日舉行董事局會議審議年度業績。