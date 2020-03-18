廣宇馬來西亞廠 配合當地防疫、維持小規模生產

鴻海集團旗下廣宇今（18）日公告表示，馬來西亞政府為防止新冠肺炎疫情擴散，實施行動管制令，下令所有私營企業自即日起停止營運至3月31日止。但檳城當地政府允許必要產業，在疫情控管得當之下，仍維持部份生產規模。該公司檳城子公司將配合政府政令，維持小規模生產。

廣宇表示，旗下泰國廠區則未受影響，維持正常運作，至於在中國大陸的廠區已全面復工，產能已恢復。廣宇表示，該公司將維持嚴格的防疫措施，確保員工的健康與安全，取得防疫與生產的平衡，努力協調及恢復各廠區的產能，以滿足客戶的交貨需求。

廣宇表示，受疫情影響導致工作天數減少，使得2020年3月營收微受影響，實際影響程度將待內部結算後依規定公告。

廣宇在馬來西亞檳城的廠房，業務主要涵蓋連接器與連接線生產，以及 EMS 組裝。