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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

中華電選擇愛立信5G平台 快速部署大規模5G網路

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

中華電（2412）今（18）日宣布選擇使用愛立信5G平台解決方案，協助建置中華電5G網路，中華電表示，將在中頻及高頻段部署5G NSA （非獨立組網）網路，將採用愛立信無線網路接取設備，愛立信並提供5G核心網路設備， 包括5G EPC（Evolved Packet Core）。

中華電指出，這件新合作案包含採用愛立信雲端VoLTE解決方案的語音服務、提升網路效率，同時確保極具彈性的語音服務體驗。愛立信同時提供完整的光傳輸接取網路解決方案（Fronthaul 被動式波分多工以及IP backhaul 基站回傳路由），包括採用Fronthaul 6000與Router 6000，以支援建置集中式的無線網路架構，協助中華電網路可以更為順暢地演進至5G。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，「電信商在升級5G網路的過程中，需要有效地簡化營運以縮短新功能的上線時間。愛立信的5G核心網路解決方案使中華電信4G核心網路能夠順暢地轉換為4G與5G共用的核心網。再加上愛立信的雲端VoLTE解決方案使中華電信的用戶不僅可以享受便利且超高音質的4G語音通話，未來更可享有5G語音服務」。

台灣愛立信總經理藍尚立（Chafic Nassif）表示，「愛立信很榮幸能與中華電信密切合作，持續以愛立信的5G網路解決方案與技術協助中華電信建置5G網路，愛立信增強型5G平台所提供的端到端5G解決方案符合中華電快速推出服務的需求。這次的合作將為台灣消費者與企業用戶高品質的創新通訊服務，並一同推進台灣5G產業進程」。

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