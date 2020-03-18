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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

中嘉bb寬頻 寬頻用戶數增長幅度16%超前同業

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

中嘉寬頻2018年新經營團隊接手後，外界都在觀望其改變，面臨有線電視市場產業首度跌破500萬戶的嚴峻挑戰下，要如何力挽狂瀾。新的經營團隊於策略方向確立後，中嘉歷經一年的內部體質調整及流程效率提升，用低於市場平均淨流失率的成績，轉型後交出一張漂亮成績單。

中嘉表示，開放且快速的銷售策略為營運重新注入動能，因應消費者習慣改變，接二連三與VOD（隨選視訊）、OTT（網際網路串流媒體）甚至電信業者結盟，發展重點調整聚焦於影音和寬頻服務，於去年開出寬頻用戶數成長超過16%，高於市場同業的成長幅度；VOD用戶數則交出成長超過17%的亮眼成績。展望未來，中嘉將持續不斷積極開創新局，以新商業模式與服務滿足消費者需求。

中嘉執行長揭朝華表示，bb寬頻2019年寬頻用戶滲透率成長速度為2018年的五倍，可說是同業之最。自推出1G速率以來，光是新用戶的每月銷售佔比就增加超過兩倍，老客戶升速至1G則每月平均有50%的增加，顯示消費者對於bb寬頻高CP值的資費買單。

揭朝華認為，隨台灣行動網路進入5G時代，固網寬頻仍扮演最後一哩傳輸中的關鍵角色。繼去年投入近15億元資本支出，今年中嘉預計投入更多資源於網路、頭端、資訊等相關建設，全力提升服務品質及效率，「在提供消費者高CP值服務的路上絕不會缺席！」

在持續佈署影音服務的策略下，中嘉表示，不僅VOD的經營有所斬獲，同時今年初因為武漢肺炎疫情的影響，觀察到2月防疫期間訂閱包月影劇的用戶數大幅成長約33%，單片租借（TVOD）的消費總額成長達10%。消費者在家時間變長的情形下，更需要舒適的觀影體驗，透過機上盒就能用電視大螢幕隨時隨地隨意地追劇、看最夯強檔電影，也讓消費者注意到bb寬頻不是只能看頻道的第四台，而是能切中消費者需求提供多元化產品組合的數位匯流平台。

為讓消費者不出門但一樣享受便利生活，中嘉今（18）日宣布即日起，新申辦用戶申請光纖上網120M（含）以上指定方案，每月只要699元起，依方案再把價值近萬元的指定3C智慧家電，如WIFI遠控智慧清潔機器人、智慧節能空氣清淨機、夏普40吋多媒體連網液晶電視等，免出門直送到家，老客戶續約成功同享優惠；劇迷影迷們也可每月1,149元起，飆網、影音、3C智慧家電一次搞定。

中嘉 智慧家電 有線電視

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