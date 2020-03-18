友達攻場域經濟 TARTAN圓形面板首度亮相

友達（2409）2019年宣示進攻「場域經濟」，日前活動中秀出電視、筆電、顯示器等產品，也別出心裁，將整個展覽空間以場域方式規劃。其中，友達做為進攻場域經濟武器的「TARTAN」面板，瞄準零售、交通等市場，除了原有的長條、正方形等，23.6吋圓形液晶（LCD）顯示器亦首度亮相。

針對進攻場域的武器，友達總經理柯富仁提到TARTAN及A.R.T顯示器。他指出，TARTAN今年做全面進入不同場域應用的規劃，包括交通、零售等，透過非傳統不同尺寸、比例的應用，以符合不同場域應用，配合不同行業需求做場域開發，正在加速規劃中。