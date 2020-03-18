友達攻場域經濟 TARTAN圓形面板首度亮相
友達（2409）2019年宣示進攻「場域經濟」，日前活動中秀出電視、筆電、顯示器等產品，也別出心裁，將整個展覽空間以場域方式規劃。其中，友達做為進攻場域經濟武器的「TARTAN」面板，瞄準零售、交通等市場，除了原有的長條、正方形等，23.6吋圓形液晶（LCD）顯示器亦首度亮相。
針對進攻場域的武器，友達總經理柯富仁提到TARTAN及A.R.T顯示器。他指出，TARTAN今年做全面進入不同場域應用的規劃，包括交通、零售等，透過非傳統不同尺寸、比例的應用，以符合不同場域應用，配合不同行業需求做場域開發，正在加速規劃中。
柯富仁強調，友達客戶跟應用真的很廣，有時也跟同仁說，做場域應用要有信心，因為友達最清楚市場的機會跟發展，如何跨過去做到更加值的服務，是現在布局跟生態圈經營所要做的，「董事長（指友達董事長彭双浪）給我們口號叫『AUO NEXT』，現在正往這條道路走」。
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