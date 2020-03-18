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友達攻場域經濟 TARTAN圓形面板首度亮相

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
友達的A.R.T顯示面板具備護眼效果，適合做藝術品展示。記者蔡銘仁／攝影
友達的A.R.T顯示面板具備護眼效果，適合做藝術品展示。記者蔡銘仁／攝影

友達（2409）2019年宣示進攻「場域經濟」，日前活動中秀出電視、筆電顯示器等產品，也別出心裁，將整個展覽空間以場域方式規劃。其中，友達做為進攻場域經濟武器的「TARTAN」面板，瞄準零售、交通等市場，除了原有的長條、正方形等，23.6吋圓形液晶（LCD）顯示器亦首度亮相。

針對進攻場域的武器，友達總經理柯富仁提到TARTAN及A.R.T顯示器。他指出，TARTAN今年做全面進入不同場域應用的規劃，包括交通、零售等，透過非傳統不同尺寸、比例的應用，以符合不同場域應用，配合不同行業需求做場域開發，正在加速規劃中。

柯富仁強調，友達客戶跟應用真的很廣，有時也跟同仁說，做場域應用要有信心，因為友達最清楚市場的機會跟發展，如何跨過去做到更加值的服務，是現在布局跟生態圈經營所要做的，「董事長（指友達董事長彭双浪）給我們口號叫『AUO NEXT』，現在正往這條道路走」。

友達TARTAN顯示面板可應用在交通場域。記者蔡銘仁／攝影
友達TARTAN顯示面板可應用在交通場域。記者蔡銘仁／攝影
友達首度展出23.6吋TARTAN圓形顯示面板，可應用做為場域中的數位時鐘。記者蔡銘仁／攝影
友達首度展出23.6吋TARTAN圓形顯示面板，可應用做為場域中的數位時鐘。記者蔡銘仁／攝影
友達的曲面面板可應用於大型電玩機台。記者蔡銘仁／攝影
友達的曲面面板可應用於大型電玩機台。記者蔡銘仁／攝影

友達 顯示器 筆電

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