鴻海富士康武漢園區有秩序復工 致員工發第四封信
鴻海集團富士康武漢園區展開秩序復工作業並在昨日發出致員工的第四封信，強調「各防疫作業準備獲得復工審批」、「公司展開分批復工」，員工必須在持有健康綠色條碼之下，並按公司規畫才可分批返廠。
富士康武漢園區疫情防疫指揮小組在17日發布致員工發第四封信，內文也說明，「首批復工員工是假期留守武漢園區宿舍同仁及部分武漢市內同仁」，目前首批復工同仁已順利返回園區。
另一方面，對於所有返廠上班同仁，富士康武漢園區疫情防疫指揮小組則提到，必須持有湖北省綠色健康碼，並按公司規劃批次，接獲通知後按照返廠指引領取防疫識別條碼、返回工作崗位證明、復工批文等資料。
至於武漢市以外返回工作崗位的員工，富士康武漢園區疫情防疫指揮小組則說，相關員工必須攜帶「返漢申請表」，返廠後還需要進行隔離緩衝。
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