遠距辦公教學夯！伺服器需求大增 嘉澤業績淡季不淡

新冠肺炎疫情持續擴散，遠距辦公及教學應用迅速攀高，帶動雲端資料中心對伺服器需求快速成長，連接器線嘉澤（3533）受惠於伺服器需求及超微新伺服器CPU帶動，法人預估上半年營運淡季不淡，伺服器成長推升全年營運表現，獲利上看二成年增表現。

隨著疫情在歐美國家擴散，遠距辦公及學校遠距教學一時之間需求大增，間接帶動雲端資料中心需求大增，集邦科技旗下TrendForce記憶體儲存研究調查，伺服器整機於2020全年出貨不受疫情影響產生太大波動，部分廠商如騰訊與字節跳動則因疫情受惠。其中騰訊得利於諸多學校與公司實行遠距教學、辦公，今年伺服器訂單較去年成長二成，來到33萬台左右；字節跳動則因中國國內短視頻流量增加且海外市場拓展順利，今年伺服器需求預估將超越阿里雲與百度，達到25萬台左右。

今年在超微及英特爾伺服器是嘉澤重要成長來源，其中在超微伺服器零組件營收占比已在去年第四季開始提升，主要供應插槽及連接器扣件，法人預期今年伺服器營收在疫情帶動之下，可望逐季成長，尤其超微伺服器的營收貢獻在去年僅低於2%，預期隨著超微市占於今年自去年的5%拓展到8%至10%，貢獻嘉澤今年營收將可達4%至5%，年增100%至150%。

法人指出，嘉澤在今、明兩年新一代伺服器與桌機插槽升級之下，大幅推升產品均價，英特爾伺服器升級Whitley平台，因接腳數增加至4,189針，預計將使插槽均價年增10%至20%。