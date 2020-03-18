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AMD推高階筆電處理器 電競廠喊衝

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
超微（AMD）發表全新Ryzen 9 4900H，鎖定高階電競筆電族群。 聯合報系資料照／記者彭子豪攝影
超微（AMD）發表全新Ryzen 9 4900H，鎖定高階電競筆電族群。 聯合報系資料照／記者彭子豪攝影

晶片大廠超微（AMD）強攻行動處理器，正式發表全新Ryzen 9 4900H，鎖定高階電競筆電族群，法人看好，隨著AMD新晶片上市，有望帶動電競相關品牌廠宏碁（2353）、華碩與微星筆電出貨量。

AMD發表全新AMD Ryzen 9 4900H行動遊戲處理器，為之前在CES 2020發表的AMD Ryzen 4000 H系列行動處理器的新成員。

AMD指出，Ryzen 9 4900H為狂熱級玩家提供更高效能，憑藉4.4 GHz提升頻率、3.3 GHz基礎頻率、8核心與16執行緒、45瓦熱設計功耗（TDP），以及7奈米製程挹注的功耗效率，打造出更薄、更輕、更強悍的頂級遊戲筆記型電腦。

AMD近年在處理器市場及顯卡市場攻城掠地，推出產品叫好叫座， 這次發佈全新處理器，就是要敲開高階筆電市場。

法人看好，隨著搭載AMD Ryzen 9 系列 4900H 與 4900HS處理器的筆電於4月上市，有望讓消費者在高階NB處理器除了intel之外，多一個選項，也讓相關電競品牌廠宏碁、華碩、微星等產品組合更加多元，進而推升出貨量。

去年intel處理器因缺貨問題，拖累PC廠出貨，讓品牌廠擴大採用AMD 處理器，維持產品線豐富度，也避免沒貨可出狀況，也讓AMD在筆電處理器市佔率穩步攀升。

據AMD規劃，今年將有100台以上使用 Ryzen 處理器的筆電，而在明年則會以倍數成長，顯示品牌廠已加速擴大採用AMD行動處理器。

AMD日前財測會議上，宣佈未來五年年複合成長率將達20%，而今年甚至可以到三成，儘管現在消費性產業受到新冠肺炎打擊，但AMD至今仍未修改樂觀財測。

AMD步步進逼，intel 也積極回防。宏碁董事長陳俊聖先前表示，intel缺貨問題在於十奈米製程轉換不夠順暢，但今年intel會推出第二代的十奈米產品，預期intel的表現可以漸入佳境。

不過，電競PC廠目前仍要面對疫情影響，儘管供應鏈逐步恢復正常，但下一步觀察重點為消費市場需求是否減緩。

以宏碁來看，2月營收為112.31億元，月減17.1%、年減22.4%；累積前二個月合併營收為247.84億元，年減20.4%；宏碁表示，供應鏈受新冠肺炎影響仍在恢復中，預計第2季中旬可回歸正常。

AMD 處理器 電競筆電

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