拚5G新經濟 遠傳將徵才1,000人

遠傳電信總經理井琪表示，今年將以「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」的三箭齊發為策略重點，設定2020年新經濟營收占比要提升至15%的目標，並以黃金組合的頻譜資源全面展開5G業務，擴大5G的應用深度與廣度，讓消費者與產業都有感。同時，遠傳也將加速跨業、跨域的合作；在遠東集團的資源整合下，深化遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）相關應用，為產業升級開啟新頁，而為衝刺5G及新經濟，將徵才1,000人。

井琪細數遠傳2019年各項亮眼成果，包括展開多項嚴謹且具體的5G測試，為新世代的網路佈局搶得先機，無論是打造全台第一個5G專網模型、第一個5G直播節目、第一個將5G運用在零售商店、第一個將5G運用在半導體產業等，如同是5G通訊服務的「前導車」。多項數據也顯示，無論企業客戶與個人用戶，都給予遠傳極高的評價，包括遠傳在企業客戶淨推薦率（NPS）維持市場領先；門市、客服、帳務服務的客戶滿意度均為市場第一。

井琪也自去年起大力推動「敏捷辦公室」（Agile Office）改造工程，今日首度對外亮相。井琪表示，5G時代不論軟體還是硬體，都必須由「人」來推動、發想、執行；「敏捷辦公室」不是單純的改裝工程，乃藉由導入「活動導向辦公空間」（Activity-Based Workplace）的設計理念，提供同仁面對數位轉型需求的工作空間。

井琪說，這項「空間的寧靜革命」是希望透過環境改變行為，進而培養出敏捷的企業文化，讓每一位同仁都能在友善的環境中持續保有熱誠與企業認同感。

井琪表示，外界的紛擾未隨著5G競標結束而告一段落，但遠傳持續以穩健的步伐與團隊戰力，以新經濟、5G應用以及多元合作的「三箭齊發」具體作為，在5G時代穩紮穩打，穩中求勝。

遠傳第一支箭是衝刺新經濟，創造多元服務。井琪表示，遠傳擴大布局5G「大人物」、雲端與資安關鍵技術，以今年2月的營收統計為例，資通訊業務營收年成長幅度高達294%，包含物聯網營收年成長率高達598%，系統整合專案收入年成長率高達103%，資安營收較去年成長88%，效益也逐步顯現。

近期遠傳以專業的第三方數位服務提供者的角色切入FinTech領域，攜手遠銀、台新推出全台第一個串接銀行帳戶的存錢計畫《friDay 57》App，便是衝刺新經濟的具體實例，未來將結合5G高速頻寬與資通訊產業累積的厚實基礎切入市場，創造更多元、創新的服務，引領市場。另外，因應發展新經濟的需求，遠傳也將加強育才、留才、覓才力道，今年更要招募超過1,000名各領域的專業人才。

遠傳的第二支箭是前進心5G 未來無距離，井琪表示，今年遠傳以「遠傳心5G、未來無距離」的理念，透過「夢幻旗艦」頻譜資源與領先的網路技術，持續提供消費者、企業夥伴最優質的極速網路與創新應用服務，讓5G應用落實到消費者的日常生活；並透過5G結合物聯網技術，協助醫療院所導入智慧醫療應用與醫療AI相關應用，打造遠距診療，拓展偏鄉智慧醫療服務，拉近城鄉距離。

此外，井琪表示，迎接5G新時代來臨，遠傳將延續過去與Microsoft、AWS、Google等世界級策略夥伴的合作提升創新力，同時繼續透過多家新創加速器尋找具備「大人物」專業的新創夥伴，接軌國際與新創能量。

遠傳第三支箭則要加速資源整合，擴大集團綜效。井琪表示，遠傳深刻洞察消費者需求，去年首創電信業者與潔衣家跨界合作，推出2個月申辦數即破千、去年送洗單數更逾5,000筆，引起同業跟進。friDay影音也獨家引進霹靂布袋戲內容，霹靂單片占同期整體銷量17%，霹靂系列影劇觀看總分鐘數較上市前月成長71%。

遠傳表示，除持續開拓多元的跨界、跨域合作，並積極整合資源，擴大集團綜效，遠傳5G「大人物」今年也將具體運用於遠東集團關係企業的生產線。遠傳研發的AI智慧驗布機、AI智慧驗印花機，透過高畫質的影像辨識良品與不良品的種類與特徵，不斷自我學習與優化，還可透過場域內5G訊號回傳，速度與精準度都大幅提升。

目前AI智慧驗印花機已可商轉，預計上半年遠東新世紀印染廠就會導入；AI智慧驗布機也將於下半年導入產線。

遠傳friDay購物目前已結合遠東百貨、遠東SOGO、愛買、city'super提供多元商品，提供消費者線上一站購足服務；今年更要與Big City新竹巨城購物中心及遠東SOGO啟動深化合作擴增商品項目、優化會員資料、輔助數據運用並發展相關服務，全面提升營運績效。

井琪表示，隨著時代與科技的轉變，電信產業從提供訊息、語音、數據、數位創新應用服務不斷轉型，絕非「電信慘業」，5G時代則是充滿機會與多元商機的新時代，為電信產業注入活水，遠傳期待與志同道合的產業先進共創榮景。