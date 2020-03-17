光電協進會：台電視面板去年Q4市場份額26% 首超越韓國

韓國在電視面板市場份額上在2017年被中國超越之後，2019年底也被台灣超越。光電協進會林政賢產業分析師指出，根據IHS Markit 表示，三星(Sunsamg Display)和樂金(LG Display)在2019年第4季分別生產了6.65 億片（9％）和1.044億片（14.3％）的OLED 和LCD 電視顯示面板。

在全球市場上，綜合市場份額為23.3％，比去年同期的31.6％下降了8 個百分點。相反地，台灣群創、友達和夏普等廠商，綜合的市場份額已超過了兩家韓國公司。

群創光電在第4季生產了1,172 萬台（16％），超過了LG Display，並成長為全球第二大顯示器製造商。而台灣廠商在綜合市場份額將達到26％，包括友達光電的7％和夏普的3.3％，在綜合電視面板市場份額僅次於中國廠商。中國的市場份額在2019 年首次超過50％。

全球排名第一的顯示器製造商京東方(BOE)、中國之星(ChinaStar)、惠科(HKC)、中電熊貓(CEC Panda)和彩虹光電(CHOT)等中國廠商為了競爭市場而提高了產量，使總數達到了3,622 萬台，超過了韓國和台灣製造商的總和。

根據韓媒報導，韓國顯示器市場專家認為，雖然中國和台灣廠商市場份額不斷擴大，但是韓國產業競爭力不成問題，並進一步認為，中國廠商需要投資5年以上才能趕上韓國廠商OLED 技術。從市場得知，三星顯示器決定到2025 年在量子點顯示器（QD）上將投資13 萬億韓元，進而加快技術開發的步伐。

計劃在位於忠清南部的唐井L8-1 生產線改造成QD 生產線，生產線每年將生產超過500 萬片55 英寸大型QD-OLED 電視面板，預計今年上半年開始大規模量產。

LG Display 方面去年停止在韓國坡州市的第八代LCD 工廠生產電視面板，今年計劃暫停整個韓國的液晶電視面板生產，而在2020 年4 月將大幅提高下一代戰略產品大型OLED 面板的生產。計畫在位於中國廣州的OLED 工廠開始大規模生產OLED 面板。目前廣州工廠的生產能力為每月60,000 片，大規模生產後希望總產量達到每月130,000 片，每年超過600 萬片目標。

在面板產業中，電視面板市場一直是面板廠商業務的重心，因為電視屬於家電產品，市場需求成長穩定，而筆電、平板或手機的中小尺寸面板的需求，屬於資通訊產品，市場需求波動較大。林政賢預估，今年第1季至第2季 全球電視面板，在LCD 電視面板成長約0.3％，而OLED 會有1.5 倍的成長空間。