快訊

揪團遊西葡引眾怒！里長「不後悔」：不是為了領1萬4

光電協進會：台電視面板去年Q4市場份額26% 首超越韓國

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

韓國在電視面板市場份額上在2017年被中國超越之後，2019年底也被台灣超越。光電協進會林政賢產業分析師指出，根據IHS Markit 表示，三星(Sunsamg Display)和樂金(LG Display)在2019年第4季分別生產了6.65 億片（9％）和1.044億片（14.3％）的OLED 和LCD 電視顯示面板。

在全球市場上，綜合市場份額為23.3％，比去年同期的31.6％下降了8 個百分點。相反地，台灣群創、友達和夏普等廠商，綜合的市場份額已超過了兩家韓國公司。

群創光電在第4季生產了1,172 萬台（16％），超過了LG Display，並成長為全球第二大顯示器製造商。而台灣廠商在綜合市場份額將達到26％，包括友達光電的7％和夏普的3.3％，在綜合電視面板市場份額僅次於中國廠商。中國的市場份額在2019 年首次超過50％。

全球排名第一的顯示器製造商京東方(BOE)、中國之星(ChinaStar)、惠科(HKC)、中電熊貓(CEC Panda)和彩虹光電(CHOT)等中國廠商為了競爭市場而提高了產量，使總數達到了3,622 萬台，超過了韓國和台灣製造商的總和。

根據韓媒報導，韓國顯示器市場專家認為，雖然中國和台灣廠商市場份額不斷擴大，但是韓國產業競爭力不成問題，並進一步認為，中國廠商需要投資5年以上才能趕上韓國廠商OLED 技術。從市場得知，三星顯示器決定到2025 年在量子點顯示器（QD）上將投資13 萬億韓元，進而加快技術開發的步伐。

計劃在位於忠清南部的唐井L8-1 生產線改造成QD 生產線，生產線每年將生產超過500 萬片55 英寸大型QD-OLED 電視面板，預計今年上半年開始大規模量產。

LG Display 方面去年停止在韓國坡州市的第八代LCD 工廠生產電視面板，今年計劃暫停整個韓國的液晶電視面板生產，而在2020 年4 月將大幅提高下一代戰略產品大型OLED 面板的生產。計畫在位於中國廣州的OLED 工廠開始大規模生產OLED 面板。目前廣州工廠的生產能力為每月60,000 片，大規模生產後希望總產量達到每月130,000 片，每年超過600 萬片目標。

在面板產業中，電視面板市場一直是面板廠商業務的重心，因為電視屬於家電產品，市場需求成長穩定，而筆電、平板或手機的中小尺寸面板的需求，屬於資通訊產品，市場需求波動較大。林政賢預估，今年第1季至第2季 全球電視面板，在LCD 電視面板成長約0.3％，而OLED 會有1.5 倍的成長空間。

電視面板

延伸閱讀

東奧國手 國際賽全喊卡

桃園敬老卡用途 擬納觀光工廠

研調：很少人能肉眼看出4K與8K電視影像差異

陸招工不易 自動化、機器人概念股走紅

相關新聞

電信非「慘業」！遠傳總座井琪：我們要再創高峰

台灣5G還沒開台，但各業者砲火大開，持續隔空交戰，從電信「雙雄說」到電信「慘業說」，遠傳總經理井琪今（17）日回應「慘業...

去年每股賺1.65元／益登今年看好5G、TWS商機

半導體通路商益登科技（3048）公布去年全年營運結果，在主要通訊相關的產品線出貨成長，再加上近年來市場需求也相當熱絡的真無線（TWS）藍牙耳機相關元件出貨也持續拉升下，益登去年全年營收寫下歷史新高，全年每股純益（EPS）也繳出1.65元成績，在半導體通路商中表現相對亮眼。

遠傳強攻5G 三箭齊發

遠傳（4904）砸重金衝刺5G，總經理井琪指出，今年將以「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」的「三箭齊發」為策略重點，包括設定2020年新經濟營收占比要提升至15%的目標，並以黃金組合的頻譜資源全面展開5G業務，擴大5G的應用深度與廣度。

IEK預估疫情若悲觀／台廠半導體 可望迎轉單效益

新冠肺炎在全球擴散開來，疫情對台灣半導體產業影響，工研院產科國際所（IEK）情境分析報告指出，若復工順利，遞延交貨可在各廠區調控，影響幅度不大；若復工進度不順，最終造成中國大陸工廠生產可能停擺，影響既定交貨排程，這時可為台廠帶來轉單效益。

友達轉型 加速新事業發展

友達（2409）近年來，陸續成立友達頤康、宇沛永續、創利空間、達智匯等子公司，去（2019）新成立系統跟解決方案部門，透過諸多布局，宣示全力衝刺「場域經濟」的決心。友達在這波疫情中，相對影響較小，友達董事長彭双浪今（17）日表示，公司現在財務體質健康，針對新事業也將加速評估或參與。

客戶催友達「加量生產」

友達（2409）董事長彭双浪今（17）日表示，新冠肺炎疫情對整體展望預期困難度提升，但近期來自教育、醫療市場，接到客戶催促加量生產的需求，面板訂單非常多；目前整體接單狀況正常，客戶拉貨未停下。

Google衝雲端 代工廠high

網路巨頭Google衝刺雲端業務，制定五年計畫力求超越市場第二名的微軟（Microsoft），市場看好，Google除了擴增旗下雲服務外，也將進一步帶動資料中心建置量，有利相關供應鏈廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）伺服器業務營運。

在家工作推升NB相機模組出貨 郭明錤點名鈺太受益最大

天風證券分析師郭明錤最新報告表示，受益於在家工作趨勢，筆記型電腦相機模組出貨量預估在今年第2季將季增50~60%，在筆電...

TrendForce：2019年全球前十大IC設計業者營收年減4.1%

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，2019年全球前三大IC設計業者博通（Broadcom）、高通（Qu...

友達：疫情導致教育和醫療面板訂單大增

友達董事長彭双浪表示，新冠肺炎疫情讓友達的教育和醫療面板訂單大增。

台積攜手交大 發表半導體新材料

交通大學與台積電找到半導體新材料「單晶氮化硼」，並研發出合成此材料的技術，讓積體電路上的電晶體變小，且排得更密，排列尺寸等同於將人以0.5公尺以下的間距排在地球表面上。成果3月刊上國際期刊「自然（Nature）」。

Google衝刺雲端事業 代工廠有喜

網路巨頭Google衝刺雲端業務，制定5年計畫力求超越市場第二名的微軟（Microsoft），市場看好，Google除了...

熱門新聞

業界人士首傳確診 金融業禁令連環發

口罩實名制2.0預購 這四家銀行直接回饋100%

電信三雄 股價抗跌神話破功

口罩2.0第一銀行幫買單 口罩加運費22元全部還給你

保障立刻生效 三商美邦人壽取消法定傳染病等待期

經長聽服務業者六大訴求 商總：4月中後恐現倒閉潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。