電信非「慘業」！遠傳總座井琪：我們要再創高峰

台灣5G還沒開台，但各業者砲火大開，持續隔空交戰，從電信「雙雄說」到電信「慘業說」，遠傳總經理井琪今（17）日回應「慘業說」，井琪說，我絕對不會跟我的同仁說，你正處於電信慘業，我會說我們還要再創高峰。

遠傳日前發出新聞稿表示，從頻譜競標結果來看，電信業已經從三雄變「兩雄」。台灣大總經理林之晨則在線上法說會上表示，頻譜頻寬不代表市占。更在臉書上反擊表示，受惠於momo快速成長，台灣大是獲利王，已經脫離電信「慘業」，祝福其他兩雄早日到心成長引擎。

井琪表示，三雄變兩雄，是我們的希望，認同市占率並非頻譜大小可以決定，但從頻譜結果來說，80M（遠傳）跟90M（中華電信）是一個等級，40M（台灣之星）、60M（台灣大）是一個等級。井琪透露，當時也接到林之晨熱線表達關切，也同意彼此要君子之爭。

井琪也表示，酸歸酸，平心來說，momo購物在林總上任之前就做得很好的，如果純比較行動業務，遠傳做的比台灣大好，當然我上任的時候遠傳沒有一個momo購物來帶動成長，但我們有EBU（企業客戶事業群），所以EBU要更加努力。

井琪也認為，台灣大可能還有5,000至6,000人在電信產業，因此轉型還是得持續進行，但我不會跟我的同仁說，你們正處於一個電信「慘業」，我會說我們還要再創高峰。

井琪也表示，遠傳董事長徐旭東要求遠傳要做就要做最好的，因此在頻譜競標過程跟5G的投資，資金沒有上限，只有「要做，就要做到最好」的指令，因此遠傳的策略也是要面對股東、面對員工跟面對客戶，都要做到最好。