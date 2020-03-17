快訊

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

土耳其旅遊團再添4例 15人團已9人染新冠肺炎

去年全球前十大IC設計業者營收減 今年成長面臨挑戰

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，2019年全球前三大IC設計業者博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)及輝達(NVIDIA)營收皆呈現年衰退，使得全球IC設計產值受到不小影響。2020年產業能否回歸成長，將視美國商務部是否升級管制出口政策以及新冠肺炎疫情控制狀況而定。

拓墣產業研究院資深產業分析師姚嘉洋表示，2019年排名第一的博通受到實體清單政策衝擊，營收年衰退7%。排名第二的高通持續面臨華為、聯發科以及紫光展銳等業者競爭。儘管華為在2019年五月受到美國實體清單政策衝擊，但對其全年整體表現影響有限，搭載Kirin處理器的智慧型手機出貨依然強勢，壓縮其他品牌的表現，另一方面，中國品牌去美化效應帶動，聯發科與紫光展銳在中低階智慧型手機市場表現不俗，導致高通手機晶片出貨下滑，營收年衰退達11%。

排名第三的輝達在2019年前三季因為遊戲顯卡庫存過高，使得營收皆呈現年衰退，第四季在庫存回到正常水位的情況下，營收重返成長，但全年表現仍衰退約9%。

美系業者當中，僅超微(AMD)與賽靈思(Xilinx)營收維持成長。超微主要受惠於英特爾(Intel)缺貨問題未有效解決，第三季與第四季營收相當亮眼，帶動全年度營收維持成長。賽靈思則是由於5G、工控與車用應用表現出色，雖然實體清單政策影響在第四季開始浮現，但全年營收仍年成長逾12%。

有線網通與儲存控制晶片大廠邁威爾(Marvell)同樣受到中美貿易戰影響，加上旗下的Wi-Fi事業部門切割給恩智浦(NXP)，營收衰退4.1%，排名則維持第七。

營收 智慧型手機 高通

延伸閱讀

TrendForce：2019年全球前十大IC設計業者營收年減4.1%

賽靈思推新品 採台積7奈米製程打造

台積攜手博通 5奈米大突破

川普打七傷拳 當心後座力

相關新聞

在家工作推升NB相機模組出貨 郭明錤點名鈺太受益最大

天風證券分析師郭明錤最新報告表示，受益於在家工作趨勢，筆記型電腦相機模組出貨量預估在今年第2季將季增50~60%，在筆電...

友達：疫情導致教育和醫療面板訂單大增

友達董事長彭双浪表示，新冠肺炎疫情讓友達的教育和醫療面板訂單大增。

電信非「慘業」！遠傳總座井琪：我們要再創高峰

台灣5G還沒開台，但各業者砲火大開，持續隔空交戰，從電信「雙雄說」到電信「慘業說」，遠傳總經理井琪今（17）日回應「慘業...

去年每股賺1.65元／益登今年看好5G、TWS商機

半導體通路商益登科技（3048）公布去年全年營運結果，在主要通訊相關的產品線出貨成長，再加上近年來市場需求也相當熱絡的真無線（TWS）藍牙耳機相關元件出貨也持續拉升下，益登去年全年營收寫下歷史新高，全年每股純益（EPS）也繳出1.65元成績，在半導體通路商中表現相對亮眼。

遠傳強攻5G 三箭齊發

遠傳（4904）砸重金衝刺5G，總經理井琪指出，今年將以「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」的「三箭齊發」為策略重點，包括設定2020年新經濟營收占比要提升至15%的目標，並以黃金組合的頻譜資源全面展開5G業務，擴大5G的應用深度與廣度。

IEK預估疫情若悲觀／台廠半導體 可望迎轉單效益

新冠肺炎在全球擴散開來，疫情對台灣半導體產業影響，工研院產科國際所（IEK）情境分析報告指出，若復工順利，遞延交貨可在各廠區調控，影響幅度不大；若復工進度不順，最終造成中國大陸工廠生產可能停擺，影響既定交貨排程，這時可為台廠帶來轉單效益。

友達轉型 加速新事業發展

友達（2409）近年來，陸續成立友達頤康、宇沛永續、創利空間、達智匯等子公司，去（2019）新成立系統跟解決方案部門，透過諸多布局，宣示全力衝刺「場域經濟」的決心。友達在這波疫情中，相對影響較小，友達董事長彭双浪今（17）日表示，公司現在財務體質健康，針對新事業也將加速評估或參與。

客戶催友達「加量生產」

友達（2409）董事長彭双浪今（17）日表示，新冠肺炎疫情對整體展望預期困難度提升，但近期來自教育、醫療市場，接到客戶催促加量生產的需求，面板訂單非常多；目前整體接單狀況正常，客戶拉貨未停下。

Google衝雲端 代工廠high

網路巨頭Google衝刺雲端業務，制定五年計畫力求超越市場第二名的微軟（Microsoft），市場看好，Google除了擴增旗下雲服務外，也將進一步帶動資料中心建置量，有利相關供應鏈廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）伺服器業務營運。

TrendForce：2019年全球前十大IC設計業者營收年減4.1%

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，2019年全球前三大IC設計業者博通（Broadcom）、高通（Qu...

台積攜手交大 發表半導體新材料

交通大學與台積電找到半導體新材料「單晶氮化硼」，並研發出合成此材料的技術，讓積體電路上的電晶體變小，且排得更密，排列尺寸等同於將人以0.5公尺以下的間距排在地球表面上。成果3月刊上國際期刊「自然（Nature）」。

Google衝刺雲端事業 代工廠有喜

網路巨頭Google衝刺雲端業務，制定5年計畫力求超越市場第二名的微軟（Microsoft），市場看好，Google除了...

熱門新聞

業界人士首傳確診 金融業禁令連環發

電信三雄 股價抗跌神話破功

口罩2.0第一銀行幫買單 口罩加運費22元全部還給你

經長聽服務業者六大訴求 商總：4月中後恐現倒閉潮

保障立刻生效 三商美邦人壽取消法定傳染病等待期

央行作價 台幣超抗跌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。