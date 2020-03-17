快訊

#ChineseVirus：川普嗆聲「中國病毒」的爆氣爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家工作推升NB相機模組出貨 郭明錤點名鈺太受益最大

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
有些已引進在家工作文化的企業認為，這能使公司更有生產力。 路透
有些已引進在家工作文化的企業認為，這能使公司更有生產力。 路透

天風證券分析師郭明錤最新報告表示，受益於在家工作趨勢，筆記型電腦相機模組出貨量預估在今年第2季將季增50~60%，在筆電相機相關供應商中，看好鈺太（6679）將是最大受益者。

郭明錤表示，新冠肺炎疫情全球爆發後，在家工作已成為新趨勢，加上對Windows 10的通訊功能需求，Windows筆記型電腦全球換機需求自3月開始顯著成長，根據最新調查顯示，平均來看，今年第2季Windows筆記型電腦關鍵零部件訂單調升出貨預估約20~30%。

值得注意的是，華為雖是筆電新進業者，但出貨成長快速，預估今年將成長100%至600萬部，受益於中國在家工作需求顯著提升，華為提高第2季出貨預估約30~40%；郭明錤表示，在家工作趨勢不因疫情改善而改變，筆記型電腦為最重要的生產力工具，出貨展望將優於市場預期。

郭明錤說明看好鈺太的三大理由，包括筆記型電腦產品比重占營收50%以上、今明兩年的市占率可望持續增加、加上今明兩年都將有來自新應用的新訂單。

他指出，預期鈺太今年第1季、第2季、全年及明年營收與獲利預期可望優於市場預期，預估第1季營收為3.7~3.8億元較市場共識的3.5~3.6億元高，EPS為1.25~1.35元，較市場共識的1~1.2元高，主要受惠於在家工作趨勢，筆記型電腦MEMS麥克風需求自3月開始增加。

預估第2季營收為4.5~4.7億元優於市場共識的4.1~4.3億元，EPS為1.7~1.9元，較市場共識的1.3~1.5元高，主要成長動能是在家工作趨勢與出貨PlayStation 5。

預估2020年營收為18~19億元，優於市場共識的17~18億元，EPS為7~8元，較市場共識6~6.5元高。

郭明錤說，鈺太筆記型電腦的MEMS麥克風 (D-Mic) 市占率將可提升至30~35%，主要受惠於三個原因，包括聯想出貨量年增250~350%到3,500~4,500萬個、今年第3季開始出貨微軟Surface高單價MEMS麥克風、第3季開始出貨給高速成長的華為筆記型電腦，供貨份額約20~30%，預期未來份額將逐漸增長。

另外，MEMS麥克風的新應用大量出貨，包括Google/Fitbit智慧手錶、LG與Panasonic的TWS、TCL電視訂單。

郭明錤分析，明年鈺太主要成長動能有四點，包括筆記型電腦市占率將持續增長至40%，Dell訂單份額顯著增長，約年增900%；TWS出貨量持續增長；高毛利助聽器出貨持續增長，單價約3美元；用於手機與穿戴裝置的壓力計，市場需求超過用於筆記型電腦的MEMS麥克風，合作客戶可能是小米與Google/Fitbit。

筆記型電腦 郭明錤

延伸閱讀

郭明錤：蘋果6產品推進Mini LED 晶電受惠大

傳蘋果新品擴大導入Mini LED 晶電受惠拚轉盈

郭明錤點名玉晶光面臨三大挑戰 恐不利今明年營運

iPhone 平價新機模擬圖曝光！傳有 6 色，深藍新色超美

相關新聞

在家工作推升NB相機模組出貨 郭明錤點名鈺太受益最大

天風證券分析師郭明錤最新報告表示，受益於在家工作趨勢，筆記型電腦相機模組出貨量預估在今年第2季將季增50~60%，在筆電...

友達：疫情導致教育和醫療面板訂單大增

友達董事長彭双浪表示，新冠肺炎疫情讓友達的教育和醫療面板訂單大增。

遠傳強攻5G 三箭齊發

遠傳（4904）砸重金衝刺5G，總經理井琪指出，今年將以「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」的「三箭齊發」為策略重點，包括設定2020年新經濟營收占比要提升至15%的目標，並以黃金組合的頻譜資源全面展開5G業務，擴大5G的應用深度與廣度。

IEK預估疫情若悲觀／台廠半導體 可望迎轉單效益

新冠肺炎在全球擴散開來，疫情對台灣半導體產業影響，工研院產科國際所（IEK）情境分析報告指出，若復工順利，遞延交貨可在各廠區調控，影響幅度不大；若復工進度不順，最終造成中國大陸工廠生產可能停擺，影響既定交貨排程，這時可為台廠帶來轉單效益。

客戶催友達「加量生產」

友達（2409）董事長彭双浪今（17）日表示，新冠肺炎疫情對整體展望預期困難度提升，但近期來自教育、醫療市場，接到客戶催促加量生產的需求，面板訂單非常多；目前整體接單狀況正常，客戶拉貨未停下。

Google衝雲端 代工廠high

網路巨頭Google衝刺雲端業務，制定五年計畫力求超越市場第二名的微軟（Microsoft），市場看好，Google除了擴增旗下雲服務外，也將進一步帶動資料中心建置量，有利相關供應鏈廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）伺服器業務營運。

TrendForce：2019年全球前十大IC設計業者營收年減4.1%

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計，2019年全球前三大IC設計業者博通（Broadcom）、高通（Qu...

台積攜手交大 發表半導體新材料

交通大學與台積電找到半導體新材料「單晶氮化硼」，並研發出合成此材料的技術，讓積體電路上的電晶體變小，且排得更密，排列尺寸等同於將人以0.5公尺以下的間距排在地球表面上。成果3月刊上國際期刊「自然（Nature）」。

Google衝刺雲端事業 代工廠有喜

網路巨頭Google衝刺雲端業務，制定5年計畫力求超越市場第二名的微軟（Microsoft），市場看好，Google除了...

友達董座：新冠肺炎疫情 可能讓未來面板業競爭更理性

友達（2409）今（17）日由董事長彭双浪、總經理柯富仁主持，舉行2020新春活動。彭双浪於會中指出，今年一開始就遭遇新...

中國5G基地台布建加溫 封測台廠吃補

中國法人報告指出，5G新基地台建設加溫優於手機，相關晶片需求穩健。市場人士預估，包括日月光投控、力成、京元電和矽格等，可...

南科去年營業額下滑 今年能否逆勢成長寄望台積電

南科管理局公布２０１９年營業額，7千4百32億3千多萬元較前一年明顯減少達百分之6.59。科管局指出，營業額下滑主因為積...

熱門新聞

美降息2關鍵嚇趴市場 台灣央行降息勢在必行

業界人士首傳確診 金融業禁令連環發

電信三雄 股價抗跌神話破功

經長聽服務業者六大訴求 商總：4月中後恐現倒閉潮

口罩2.0第一銀行幫買單 口罩加運費22元全部還給你

保障立刻生效 三商美邦人壽取消法定傳染病等待期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。