在家工作推升NB相機模組出貨 郭明錤點名鈺太受益最大

天風證券分析師郭明錤最新報告表示，受益於在家工作趨勢，筆記型電腦相機模組出貨量預估在今年第2季將季增50~60%，在筆電相機相關供應商中，看好鈺太（6679）將是最大受益者。

郭明錤表示，新冠肺炎疫情全球爆發後，在家工作已成為新趨勢，加上對Windows 10的通訊功能需求，Windows筆記型電腦全球換機需求自3月開始顯著成長，根據最新調查顯示，平均來看，今年第2季Windows筆記型電腦關鍵零部件訂單調升出貨預估約20~30%。

值得注意的是，華為雖是筆電新進業者，但出貨成長快速，預估今年將成長100%至600萬部，受益於中國在家工作需求顯著提升，華為提高第2季出貨預估約30~40%；郭明錤表示，在家工作趨勢不因疫情改善而改變，筆記型電腦為最重要的生產力工具，出貨展望將優於市場預期。

郭明錤說明看好鈺太的三大理由，包括筆記型電腦產品比重占營收50%以上、今明兩年的市占率可望持續增加、加上今明兩年都將有來自新應用的新訂單。

他指出，預期鈺太今年第1季、第2季、全年及明年營收與獲利預期可望優於市場預期，預估第1季營收為3.7~3.8億元較市場共識的3.5~3.6億元高，EPS為1.25~1.35元，較市場共識的1~1.2元高，主要受惠於在家工作趨勢，筆記型電腦MEMS麥克風需求自3月開始增加。

預估第2季營收為4.5~4.7億元優於市場共識的4.1~4.3億元，EPS為1.7~1.9元，較市場共識的1.3~1.5元高，主要成長動能是在家工作趨勢與出貨PlayStation 5。

預估2020年營收為18~19億元，優於市場共識的17~18億元，EPS為7~8元，較市場共識6~6.5元高。

郭明錤說，鈺太筆記型電腦的MEMS麥克風 (D-Mic) 市占率將可提升至30~35%，主要受惠於三個原因，包括聯想出貨量年增250~350%到3,500~4,500萬個、今年第3季開始出貨微軟Surface高單價MEMS麥克風、第3季開始出貨給高速成長的華為筆記型電腦，供貨份額約20~30%，預期未來份額將逐漸增長。

另外，MEMS麥克風的新應用大量出貨，包括Google/Fitbit智慧手錶、LG與Panasonic的TWS、TCL電視訂單。

郭明錤分析，明年鈺太主要成長動能有四點，包括筆記型電腦市占率將持續增長至40%，Dell訂單份額顯著增長，約年增900%；TWS出貨量持續增長；高毛利助聽器出貨持續增長，單價約3美元；用於手機與穿戴裝置的壓力計，市場需求超過用於筆記型電腦的MEMS麥克風，合作客戶可能是小米與Google/Fitbit。