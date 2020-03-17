粉絲們注意！《RO 仙境傳說 Online》重大更新

格雷維蒂互動今（17）日公布《RO 仙境傳說 Online》年度重大更新EP17.1【虛幻浮現】。除了主線追加【雷根貝勒虛幻研究所】相關劇情、全新每日副本外，也開放全新裝備【幻象套裝】與【OS系列武器】，玩家以往常見的Lv.130至Lv.175卡等區間，透過本次全新裝備實裝，將能大幅強化角色能力，提升玩家練功速度，更快達到等級峰頂。

官方也同時推出【重返仙境】活動，玩家打卡達一定天數即可免費獲得全新頭飾【(服飾)幻象急速戰盔】，而回歸玩家還能額外獲得老手回歸禮盒，期望能帶給喜愛RO的玩家們更好的遊戲體驗。

據悉，EP17.1版本釋出2隻全新副本BOSS【EL-A17T】與【米古爾G】，雖是出沒於廢棄實驗場中的實驗型魔物，但仍具有能重創玩家的多元技能，且副本中遍佈著會散發毒霧的毒袋，以及具自爆技能的魔物【恆量魔】，隻身硬闖這陰沉詭譎的實驗場相當吃力，建議玩家組齊各種職業夥伴再行挑戰。