Google衝刺雲端事業 代工廠有喜

網路巨頭Google衝刺雲端業務，制定5年計畫力求超越市場第二名的微軟（Microsoft），市場看好，Google除了擴增旗下雲服務外，也將進一步帶動資料中心建置量，有利相關供應鏈廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）伺服器業務營運。

外電報導，Google Cloud CEO 湯瑪斯・庫里安（Thomas Kurian）內部制定五年計畫，目標是成為雲端產業第二大業者，要擠下現在市佔率第二名的微軟Azure，並對領先的亞馬遜AWS構成嚴重的威脅。

根據市調機構Gartner先前調查數據，2018年亞馬遜市佔率為47.8%，微軟、Google則分別為15.5%、4%，儘管與領先者仍有不小差距，但隨著Google加速雲端事業，市場預估，今年該業務營收有望達到100億美元，年增53%。

Google 除了持續擴增旗下原有雲端事業服務外，分析師認為，進行大規模的併購將是其快速增長的最快方式。

法人指出，Google伺服器供應鏈包含英業達、緯穎及廣達，隨著Google進一步擴張雲端業務，其衍生的龐大資料量，將催動資料中心的建置需求，有利相關供應鏈伺服器業務。

從需求面來看，由於北美四大資料中心業者Facebook、AWS、微軟、Google隨著庫存去化，以及企業進行數位化轉型，帶動業者建置資料中心需求增加，且疫情反帶動部分線上遠端服務，例如遠距教學、線上會議辦公、網路商城購物、OTT影音串流服務等需求成長，今年伺服器整體需求展望正向。

不過，受新冠肺炎影響，由於伺服器代工廠商主要生產據點位於中國大陸，因此受到延後復工影響。以分佈地點來看，廣達廠區位於上海松江、英業達座落於上海浦東、緯創集團的緯創/緯穎生產基地在廣東中山廠，目前皆已復工。

研調機構DIGITIMES Research先前預估，後續觀察重點仍在上游零組件延工與缺料危機，若疫情無法於3月有效受控，恐進一步推遲第一季出貨進度，使全球伺服器出貨量季減幅度超過1成，而較難滿足資料中心等強勁的需求。