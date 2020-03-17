友達董座：新冠肺炎疫情 可能讓未來面板業競爭更理性

友達（2409）今（17）日由董事長彭双浪、總經理柯富仁主持，舉行2020新春活動。彭双浪於會中指出，今年一開始就遭遇新冠肺炎「大黑天鵝」，對整體展望預期困難度提升，有些地方確實不好，但也有正面消息，如近期來自教育、醫療市場，接到客戶催促加量生產的需求，面板訂單非常多；目前整體接單狀況正常，客戶拉貨未停下。

此外，彭双浪也說，去年（2019）中美貿易戰衝突中，最多討論是要求中國大陸政府不能再補貼，從這次疫情看來，中國政府對原本補貼的產業可能減少力道，尤其在面板最為顯著，「過去陸廠擴產、不理性的競爭，很多仰賴補貼，現在太多民生經濟要支出，需要很多資源，相信補貼會減少，進而讓整個面板業競爭更理性。」

友達在中國大陸廈門、昆山、蘇州、深圳等地設有工廠，因中國大陸各地政府實行延後復工，影響營收表現，今年2月合併營收176.9億元，月增14.2%，年減14.9%；累計前兩個月合併營收331.8億元，年減21.6%。