南科去年營業額下滑 今年能否逆勢成長寄望台積電

新冠肺炎疫情全球延燒，民眾擔心染疫風險，普遍減少出門頻率，此時更凸顯科技防疫的重要性。為了防疫，這次疫情來襲，檢測、隔離、醫療等都有科技的協助，更不用說遠距上班、視訊會議、工廠與辦公室協作等應用更廣，電子業、零組件應用等是台灣的強項，透過防疫與科技的整合，預料也將帶動台灣防疫外交的的新契機。

2020-03-17 00:55