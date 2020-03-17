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南科去年營業額下滑 今年能否逆勢成長寄望台積電
南科管理局公布２０１９年營業額，7千4百32億3千多萬元較前一年明顯減少達百分之6.59。科管局指出，營業額下滑主因為積體電路產業高端製程移轉，與光電產業受到中國大陸面板廠高額補貼大舉擴產壓低價格，及精密機械產業因中美貿易戰影響造成市場觀望，延緩製造設備投資等原因。
不過科管局表示，台積電5奈米製程預計第二季投產，將大幅挹注南科營業額，科管局對今年整體營業額仍相當樂觀。
科管局統計，園區積體電路產業因擁有完善先進製程技術，具備國際競爭力，去年營業額超過4582億元，是南科最大產業；光電產業營業額2120億元居次。
科管局指出，去年台商因美中貿易戰回台投資，電腦及周邊產業、通訊產業營業額都大幅成長，南科的出口值為4250億餘元，進口值為1940億餘元，合計整體貿易總額為6191億餘元，較前一年年增加百分之17.點7，全年出超金額為2310億餘元。
南科半導體產業聚落廠商持續擴產，台積電在台南園區投入5奈米先進製程去年完成試產，預計今年上半年陸續量產，3奈米製程也開始建廠，預計２０２２年量產，3奈米製程預估投資金額7千億元，未來三年內可增加4千個就業機會。
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