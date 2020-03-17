夏普產製口罩 下旬出貨

因應日本當地防疫需求，鴻海集團投資的夏普獲入列日本經濟產業省公布的八家口罩生產企業，夏普在鴻海的技術援助合作下，將在日本國內設置兩條口罩產線，生產不織布口罩，預計3月下旬開始出貨。

日本經濟產業省在上周五（13日）公布，夏普等八家企業將獲得日本政府提供的補助金。依據日本經產省資訊，夏普規劃最大月產能為600萬片。夏普初期規劃方向，先日產15萬片、月產450萬片，未來希望逐步增加，加上24小時稼動下，最大產能是每月600萬片。據NHK指出，經產省對每條產線的補助金上限為3,000萬日圓。

夏普強調，希望未來持續往健康領域發展，提高競爭力，同時也希望口罩生產成為長期事業。

日本經產省宣布，夏普等八家企業將在3月內導入口罩生產設備、陸續進行生產，預估可讓日本口罩月產能增加約5,600萬片。

鴻海集團子公司FII（工業富聯）2月中旬率先開始生產口罩，優先用於集團近百萬員工內部防疫保障，鴻海集團旗下深圳市裕展精密科技2月11日也新增口罩相關營業項目，累計交貨量已超過400萬個，包含醫用口罩與N95醫用口罩。

鴻海土城廠區也在2月中旬規劃投入口罩生產。