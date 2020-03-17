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5G資費戰…新隱憂

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導

台灣4G市場從千元以上資費，短短五年時間，一路殺到499元的超低價，不僅成為世界最低價，更衝擊電信三雄近年營運。

近期電信三雄宣布推出4G用戶無痛升級5G方案，月租費為1,399元，台灣之星5G無痛升級方案則從599元起跳，5G價格戰恐將再起侵蝕業者獲利，成為新隱憂。

電信產業隨著每次技術提升，也會推出更多元的服務，更代表重新定位服務價格的革新機會。迎向2020年5G元年，台灣5G頻譜成本高達1,421億元，電信業者站在5G的起跑點上，扛著世界最高的頻譜成本，以及全球最低的4G資費基礎，讓各界擔憂電信業者未來營運，而5G資費定價更將決定產業的未來。

觀察電信業者4G無痛升級5G的體驗方案，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳是1,399元，主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）期待為1,300元，台灣之星則打出從599元到999元，依照資費及年資，提供三到24個月的升級體驗。

雖然電信業者都強調，這是早鳥體驗價，非5G定價，與未來5G定價沒有關連性。但外資仍認為，台灣之星的顛覆性定價，意味著台灣電信市場已經進入一個新的5G價格競爭周期。在5G龐大投資短期難見殺手級應用回收，又要花大錢蓋基地台，一旦資費戰又侵蝕獲利，將更讓三雄營運陷入挑戰。

基地台 外資 NCC

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