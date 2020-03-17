電信三雄 股價抗跌神話破功

電信三雄過去股價一向相對抗跌，但受到第五代行動通訊（5G）成本高、今年財測下探十多年來新低且2021年恐更差，以及近期大盤不振影響，電信三雄抗跌神話不再，自去年12月10日5G頻譜釋出競標以來，三雄市值累計跌掉逾1,300億元。

近期大盤跌幅不小，電信三雄股價同步走跌，中華電信昨（16）日下跌1元，收105元；台灣大下跌1.5元，收103.5元；遠傳下跌1.6元，收60.9元。

業界人士觀察，自5G頻譜競標開始，電信三雄股價就開始緩步下修，隨著近期公布財測及股利，加上大盤重挫影響，電信三雄股價也無力支撐。

中華電信股價從競標前的112.5元起跌，三個月市值跌掉581億元；台灣大股價則從114元開始修正，迄今市值跌掉361億元；遠傳由72.8元開始下跌，迄今市值跌掉387.7億元。統計5G頻譜競標以來，電信三雄市值共蒸發1,329.7億元。

另一方面，外資對電信三雄持股也持續下滑，5G競標前，中華電信外資持股16.83%，近期外資賣超，持股比降至16.23%；台灣大原外資持股20.85%，近期降至19.3%，外資也賣超遠傳，外資持股從5G競標前23.43%，降至21.22%

電信三雄陸續公布2020年財測目標，每股純益同步衰退，連續七年蟬聯電信每股獲利王的台灣大每股純益目標失守4元關卡、降至3.96元，為2007年以來新低。

中華電信今年每股純益財測目標為3.99元至4.19元，雖有機會重返電信股每股獲利王寶座，但仍是2001年以來新低。遠傳每股純益目標為2.46元，為2000年以來新低。

三雄市值衰退，五家業者共付出1,421億元高額5G頻譜標金，後面幾年還要投入數百到上千億元的5G網路基礎建設，但至今還沒有可獲利的5G殺手應用，今年獲利財測預估已經是十多年來新低，2021年頻譜及投資攤提更重，獲利恐更差，業界人士形容，股東的心在淌血。

近期中華電信及遠傳陸續公布去年度盈餘分配股利政策，力表對股東的誠意，強調股利未受5G投資影響。中華電信每股配發4.266元現金股利，盈餘分配率達99.99%，創2013年以來新高；遠傳配發每股現金股利3.25元，雖未如多年來慣例配發的3.75元水準，但盈餘分配率也高達121%。