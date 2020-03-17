快訊

無視Fed降息至零利率 道瓊暴跌近3000點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電信三雄 股價抗跌神話破功

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄過去股價一向相對抗跌，但受到第五代行動通訊（5G）成本高、今年財測下探十多年來新低且2021年恐更差，以及近期大盤不振影響，電信三雄抗跌神話不再，自去年12月10日5G頻譜釋出競標以來，三雄市值累計跌掉逾1,300億元。

近期大盤跌幅不小，電信三雄股價同步走跌，中華電信昨（16）日下跌1元，收105元；台灣大下跌1.5元，收103.5元；遠傳下跌1.6元，收60.9元。

業界人士觀察，自5G頻譜競標開始，電信三雄股價就開始緩步下修，隨著近期公布財測及股利，加上大盤重挫影響，電信三雄股價也無力支撐。

中華電信股價從競標前的112.5元起跌，三個月市值跌掉581億元；台灣大股價則從114元開始修正，迄今市值跌掉361億元；遠傳由72.8元開始下跌，迄今市值跌掉387.7億元。統計5G頻譜競標以來，電信三雄市值共蒸發1,329.7億元。

另一方面，外資對電信三雄持股也持續下滑，5G競標前，中華電信外資持股16.83%，近期外資賣超，持股比降至16.23%；台灣大原外資持股20.85%，近期降至19.3%，外資也賣超遠傳，外資持股從5G競標前23.43%，降至21.22%

電信三雄陸續公布2020年財測目標，每股純益同步衰退，連續七年蟬聯電信每股獲利王的台灣大每股純益目標失守4元關卡、降至3.96元，為2007年以來新低。

中華電信今年每股純益財測目標為3.99元至4.19元，雖有機會重返電信股每股獲利王寶座，但仍是2001年以來新低。遠傳每股純益目標為2.46元，為2000年以來新低。

三雄市值衰退，五家業者共付出1,421億元高額5G頻譜標金，後面幾年還要投入數百到上千億元的5G網路基礎建設，但至今還沒有可獲利的5G殺手應用，今年獲利財測預估已經是十多年來新低，2021年頻譜及投資攤提更重，獲利恐更差，業界人士形容，股東的心在淌血。

近期中華電信及遠傳陸續公布去年度盈餘分配股利政策，力表對股東的誠意，強調股利未受5G投資影響。中華電信每股配發4.266元現金股利，盈餘分配率達99.99%，創2013年以來新高；遠傳配發每股現金股利3.25元，雖未如多年來慣例配發的3.75元水準，但盈餘分配率也高達121%。

外資

延伸閱讀

5G掀電信業競合 兩小花落誰家受矚

5G掀底牌的一場10小時密會 蔡明忠為何缺席？

「六個一」 帶動電信大象跳舞

內神通外鬼詐千萬 中華電信工程師與廠商各百萬交保

相關新聞

電信三雄 股價抗跌神話破功

電信三雄過去股價一向相對抗跌，但受到第五代行動通訊（5G）成本高、今年財測下探十多年來新低且2021年恐更差，以及近期大盤不振影響，電信三雄抗跌神話不再，自去年12月10日5G頻譜釋出競標以來，三雄市值累計跌掉逾1,300億元。

文曄增資策略 拿到認同票

為外資法人提供股東會議案評估的權威研究機構ISS近日發布文曄相關報告，建議支持該公司提高額定資本額、辦理私募或詢價圈購現增等議案，被視為是為公司派的做法注入強心針。

零售數位轉型 91APP助攻

台灣新零售解決方案的新創91APP昨（16）日指出，當前是「實體電商」時代，新冠肺炎疫情更使零售業數位轉型的時程提前。91APP推出「360品牌數位代營運服務」，幫助欲跨入「實體電商」的零售品牌企業數位代營運服務，協助品牌加速虛實融合（OMO）的數位轉型。

名家觀點／科技防疫 加速智慧產業邁步

新冠肺炎疫情全球延燒，民眾擔心染疫風險，普遍減少出門頻率，此時更凸顯科技防疫的重要性。為了防疫，這次疫情來襲，檢測、隔離、醫療等都有科技的協助，更不用說遠距上班、視訊會議、工廠與辦公室協作等應用更廣，電子業、零組件應用等是台灣的強項，透過防疫與科技的整合，預料也將帶動台灣防疫外交的的新契機。

科技業 雙A演練遠距上班

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，華碩、宏碁紛紛啟動抗疫計畫。據了解，兩大企業已先測試員工在家上班、遠距上班的相關作業，雖然目前尚未實施，市場認為，一旦開始執行，雙A在台灣員工人數合計近萬名員工，工作方式將有重大改變。

群創線上徵才 將募千人

新冠肺炎疫情蔓延，面板大廠群創徵才腳步不停歇，透過新推出線上「一站式求職」Line@行動招募2.0平台，鎖定招募智能製造、價值創造及跨界跨域人才，預計招募千名新血加入。

IPO計劃…91APP在等最佳時機

91APP自詡為台灣零售業者「助力」做實體電商，2013年成立，短短二、三年就出現獲利，董事長何英圻原本計劃在台灣推動股票發行上市，強調要做「台灣實體電商國家隊」，但因新冠肺炎疫情打亂全球零售景氣，他坦言目前已萬事俱備，在等最佳時機。

大聯大盯文曄公司治理

在ISS出具對於文曄今年股東常會各議案的建議前，除詢問公司以外，也曾探詢文曄最大股東大聯大的意見。

日媒：台積電考慮在美國設新廠 公司指仍評估中

日媒報導，華府以安全考量為由，希望全球最大晶圓代工廠台積電在美國進行生產，台積電正加快評估是否在美國設置先進的2奈米晶片...

州巧科技 今年上市

州巧科技（3543）主攻面板、背光模組沖壓件業務，另也跨足家居、醫療等領域，三路並進，近年獲利逐年攀升，去年全年每股純益（EPS）1.22元，創近九年新高，營運漸穩，今年上市，預定明日透過線上直播舉行上市前業績發表會。

91APP助陣 強打數位轉型

以實體起家的零售品牌要打通品牌虛實融合（OMO）循環進入「實體電商」，首步就會面臨虛實組織抗拒及營運流程轉變的難題。為緩解零售品牌數位轉型所帶來的龐大壓力，縮短改革磨合期，台灣新零售解決方案公司91APP今日宣布推出「360品牌數位代營運服務」，助攻品牌轉型。

TPCA：PCB訂單遞延 下半年旺季更旺

新冠肺炎疫情肆虐，但台資PCB板廠目前大多數均已取得復工許可證，逐步有序復工，台灣電路板協會（TPCA）預估，疫情將在第二季結束，上半年被疫情影響而遞延出貨的訂單將會遞延至下半年，下半年有機會呈現旺季更旺的狀況。

熱門新聞

國泰人壽今緊急呼籲：即日起所有員工非必要不要出國

農民退休金制出爐 30歲農民65歲退休月領2.6萬

與新冠肺炎確診者有接觸 資誠：員工檢測為陰性

新冠肺炎疫情擴散 謝金河點名五大產業首波受害

金融業外商員工傳確認肺炎 波及多家金融業消毒辦公室

兆豐國際投信澄清聲明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。