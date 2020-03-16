安碁去年EPS 5.11元 創歷史新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

宏碁旗下小金雞安碁資訊（6690）公布去年全年EPS 5.11元，獲利續創歷史新高。

安碁資訊去年營收為6.42億元、年增25%，營業毛利2.71億元、年增31%，營業淨利7,700萬元、年增8.4%，稅後淨利6,769萬元、年增18%，EPS 5.11元，優於前一年的4.72元。

同時安碁資訊公布股利政策，預計將配發現金股利3元、盈餘轉增資配股0.2元。

安碁資訊2月營收5333.7萬元，月增33%，年增35%，累計前二個月營收年增24%。

新冠肺炎擴散，嚴重影響各產業的經濟活動，企業在數位經濟的發展模式，透過網網相連，個人資料、日誌數據的擴增，資安事件從駭客入侵、勒索病毒惡意程式散佈或是DDoS攻擊，都會影響企業營運能否持續不中斷的重要關鍵。因此，企業除了平日要做好營運不中斷(BCP)的完整規劃和演練外，資安防禦的佈署和投資，更是企業營運IT的日常。

安資訊強調業績並未受到疫情的影響，單月營收持續穩健成長。日前安碁資訊取得由經濟部工業局舉辦之「108年資安服務廠商評鑑」，獲得5A等級的資安業者，評鑑項目有SOC監控、資安健診、弱點掃描、滲透測試、社交工程郵件測試等共五項。未來，資安防禦也是企業重要投資項目之一，安碁資訊是企業做好資安防禦的第一首選，為企業提供五星級的專業資訊安全服務。

資安 營收

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