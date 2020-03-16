央行作價 新台幣貶1分收30.22元、連四貶為半個月新低
聯準會閃電降息4碼，造成台北金融市場大震撼，儘管外資再度把台股當成提款機、大買逾370億元，台股指數重挫411點失守萬點，但新台幣匯率仍相對抗跌，終場在中央銀行尾盤作價下，新台幣匯率貶值1分，收30.22元，台北外匯經紀公司成交量11.54億美元。
新台幣匯率盤中走升，最高30.135元，收盤前半小時翻貶，最低貶值30.26元，最後僅貶值1分作收。
台股今(14)日開低走低，蘋概三王大立光、台積電(2330)、鴻海齊挫，指數摜破萬點收在今日最低，終場以9,717.77點作收，下跌411.1點，成交量2,093.79億元。其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超333.54億元。
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