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不讓疫情影響 群創推一站式求職Line@行動招募平台

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
群創光電第一時間成立「群創防疫戰略總部」啟動防疫機制，並獨家推出「2020群創線上校園徵才」，為台灣首家提供「一站式求職」Line@行動招募2.0平台，鼓勵新鮮人抓住在特殊景氣的徵才機會，不因疫情影響職涯發展，畢業即就業。圖／群創提供
群創光電第一時間成立「群創防疫戰略總部」啟動防疫機制，並獨家推出「2020群創線上校園徵才」，為台灣首家提供「一站式求職」Line@行動招募2.0平台，鼓勵新鮮人抓住在特殊景氣的徵才機會，不因疫情影響職涯發展，畢業即就業。圖／群創提供

群創光電第一時間成立「群創防疫戰略總部」啟動防疫機制，並獨家推出「2020群創線上校園徵才」，為台灣首家提供「一站式求職」Line@行動招募2.0平台，鼓勵新鮮人抓住在特殊景氣的徵才機會，不因疫情影響職涯發展，畢業即就業，領先同儕取得職場入場門票。

面對2019新型冠狀病毒疾病 （COVID-19）疫情的衝擊，不僅影響許多產業的成長動能，也衝擊人力市場，各大專院校原定3月開跑的校園徵才陸續延後舉辦。

在疫情的衝擊下，使得畢業在即的新鮮人提早就業準備的媒合機會延後，加上求職者出門面試意願下降，以及傳統接觸式面試防疫困難度高，衍生企業招募的腳步出現變數。群創推出的行動招募平台，利用雲端面試，僅需透過個人通訊設備及軟體，不用到現場仍可獲得專屬客製化專業職缺推薦，不受疫情影響便能輕鬆在家找工作拿offer，贏在職涯起跑點。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，因應8K+5G+AI發展引領全球趨勢，串連智能生活、數位娛樂、健康管理等轉型浪潮，面板多元應用扮演重要角色，群創兼顧固守企業本質並致力提升轉型，積極深耕顯示器產品的附加價值與技術的升級，面對產業競爭與趨勢挑戰，站穩產業舉足輕重的地位。群創深耕台灣面板產業，積極培育在地人才，今年鎖定年後轉職者及校園潛力新秀，歡迎具備製造、研發、大數據、AI以及跨界、軟硬體專業人才，攜手群創接軌國際舞台，展現世界的格局。

2020年群創線上校園徵才持續聚焦「平台化、加值化、多元化」為重點人才策略，鎖定招募智能製造、價值創造及跨界跨域人才，包括電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所人才，強力延攬校園潛力新秀，提供具競爭力的薪資，大學畢38,000元，碩士畢 48,000元，博士畢61,000元，績效獎金另外視部門及個人表現而定，預計招募千名新血加入。

群創獨家推出Line@行動招募平台，「2020群創線上校園徵才」專區，讓新鮮人僅需20秒即可獲得超過3個以上適配職缺推薦，60秒可完成履歷投遞，24小時內即時回覆不打烊。利用大數據人資系統基礎，此平台可依據新鮮人的特質條件推薦3個以上適合的職缺，讓新鮮人不用到現場，就可獲得專業的職缺建議與諮詢，結合雲端面試，無需受限時間地點，面談後可隨時查詢錄取進度，提供求職者免於疫情影響，在家即可安心享受無接觸的一站式求職服務。活動期間加入Line@行動招募平台可抽Line points點數，並加碼2020應屆畢業生填履歷抽大獎，鼓勵新鮮人早鳥面談，雖有疫情衝擊，但好康與熱度不減，應屆畢業生求職路不受影響，仍可優先取得職場門票，畢業即就業。

群創積極全面培育人才，除依據同仁職務與專長提供課程以精進專業，並協助與鼓勵同仁在職涯上跨界多元發展，推行「線上英文學習平台」、大數據、AI專業、商業談判、產業分析等課程，以及持續舉辦講座與共識營以培養凝聚內部跨領域人才，並鼓勵員工內部輪調，挑戰跨領域職涯。線上課程平台化讓學習不受疫情影響，讓同仁自主掌握學習、精進職能。

群創視員工為公司重要資產，致力打造有愛無礙、健康安全的職場環境，於2019年獲得亞洲最佳企業雇主及運動企業認證的肯定。群創除提供具競爭力的薪資外，並打造幸福健康的職場環境，設有活力館等運動休閒設施、提供全天候護理協助及健康諮詢等專業醫療服務、舉辦藝文活動及公司內部社團活動，鼓勵同仁工作與生活達成身心平衡健康。迎向大數據時代與智能轉型時代，群創歡迎有志者的加入，共同創造個人與公司加乘價值，在世界級的舞台展現潛能，迎向加分的人生。

群創光電第一時間成立「群創防疫戰略總部」啟動防疫機制，並獨家推出「2020群創線上校園徵才」，為台灣首家提供「一站式求職」Line@行動招募2.0平台，鼓勵新鮮人抓住在特殊景氣的徵才機會，不因疫情影響職涯發展，畢業即就業。圖／群創提供
群創光電第一時間成立「群創防疫戰略總部」啟動防疫機制，並獨家推出「2020群創線上校園徵才」，為台灣首家提供「一站式求職」Line@行動招募2.0平台，鼓勵新鮮人抓住在特殊景氣的徵才機會，不因疫情影響職涯發展，畢業即就業。圖／群創提供
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群創光電第一時間成立「群創防疫戰略總部」啟動防疫機制，並獨家推出「2020群創線上校園徵才」，為台灣首家提供「一站式求職」Line@行動招募2.0平台，鼓勵新鮮人抓住在特殊景氣的徵才機會，不因疫情影響職涯發展，畢業即就業。圖／群創提供

群創 疫情 求職 2019新型冠狀病毒 新冠肺炎

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