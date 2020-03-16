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疫情推升數位學習需求 工研院助產業練兵不打烊

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
ITRI COLLEGE+的「數位旁聽」服務以現場直播實體課程，師生可即時互動，讓學習更加便利有效率。圖／工研院提供
ITRI COLLEGE+的「數位旁聽」服務以現場直播實體課程，師生可即時互動，讓學習更加便利有效率。圖／工研院提供

受到新型冠狀病毒疫情衝擊，許多產業受到影響，但遠端服務如遠距辦公、線上學習、電子商務及雲端服務等需求，反而快速激增。美國許多知名大學如華盛頓大學、哈佛大學，也已紛紛公布請學生不要到校，改為線上遠端學習，顯見在這防疫的重要時刻，線上學習的高需求與重要性。工研院今年初正式推出「ITRI COLLEGE+」知識訂閱平台，讓想兼顧安全與進修的技術人才可以透過直播課程、線上課程，持續掌握最新的科技知識，讓職場進修不因疫情而中斷。

工研院產業學院執行長周怡君表示，新興技術迅速改變商業模式，掌握產業的脈動、保持終身學習是企業員工職涯的重要任務，然而職場人士進修往往因工作忙碌而受到時間、地點等各方面的限制；加上近期疫情的影響，「不受時間、空間限制的數位學習」成為最適合的替代方案，「ITRI COLLEGE+」知識訂閱平台，將工研院獨有的技術能量轉化為線上數位學習課程，匯集各科技領域的專家、學者，線上分享寶貴經驗，讓學員們能有效率地學習又不受疫情病毒的威脅，一舉兩得。

「ITRI COLLEGE+」的「數位微課」服務，著重呈現創新、關鍵的知識點，利用5-10分鐘為學員快速充電，是職場人士進修的一大利器。工研院產業學院卓越桂冠講師同時也是交通大學榮譽教授的朱博湧表示，數位學習是必然的趨勢與主流，由於現在人們的學習時間很短，藉由專業教學設計的知識內涵即時傳遞，將知識有系統地解構，更能有效提高學習效率。「數位旁聽」服務以現場直播實體課程，讓學員只要有網路，到處都可以是教室，曾受邀主講直播課程的中山大學教授盧展南指出，數位平台可協助因職務不便來教室實地上課的人們，補足科技最新的知識，發揮數位學習的便利性與學習效率。

「ITRI COLLEGE+」知識訂閱平台匯聚工研院多項跨領域的前瞻研發能量及協助各產業的實務經驗，推出各項專業課程，像是智慧生活相關的創新科技，包括5G技術創新應用、自駕車、人工智慧、智慧機器人等，還有健康樂活方面的智慧醫療、健康照護、生技製藥、醫材法規等，以及永續環境面向，如綠能科技、智慧製造、智慧電網、新能源等，很適合各產業有志於科技創新研發與應用的科技人才充電。3月19日也將推出「AI智慧辨識之智慧醫療應用研析」數位旁聽，由研華科技智慧醫療部經理李家茵、臺北榮總放射線部醫師郭萬祐，線上講述AIoT驅動智慧醫療科技與數位轉型之變革、醫學人工智慧化對醫療服務生態的影響等，更多資訊請洽「ITRI COLLEGE+」官方網站

3月19日將推出「AI智慧辨識之智慧醫療應用研析」數位旁聽，由研華科技智慧醫療部經理李家茵、臺北榮總放射線部醫師郭萬祐，線上講述AIoT驅動智慧醫療科技與數位轉型之變革、醫學人工智慧化對醫療服務生態的影響等。圖／工研院提供
3月19日將推出「AI智慧辨識之智慧醫療應用研析」數位旁聽，由研華科技智慧醫療部經理李家茵、臺北榮總放射線部醫師郭萬祐，線上講述AIoT驅動智慧醫療科技與數位轉型之變革、醫學人工智慧化對醫療服務生態的影響等。圖／工研院提供

工研院 數位學習 疫情

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