筆電大咖突圍 華為、蘋果Q2推新品

雖新冠肺炎疫情尚未結束，但聯想、華為、蘋果近期均積極在ＰＣ產業突圍，聯想拚三月中產能全面恢復正常，華為則是逆勢強推全新升級版旗艦筆記型電腦MateBook產品線，市場也傳出蘋果將照計畫於第二季推出新款筆電系列產品，品牌廠積極搶攻市占。

新冠肺炎疫情持續，不過ＰＣ品牌廠立即反應因應局勢，像是增加零組件的庫存，並期待疫情和緩後的景氣Ｖ型反轉。宏碁董事長陳俊聖就表示，產業因疫情造成供應鏈的影響已逐漸降低，宏碁將積極開發訂單，迎接疫情回穩時的需求反彈。

華為除手機外，同步搶攻筆電產品線，預計第二季將上市、主打輕薄筆電的MateBook X Pro。華為指出，去年ＰＣ業務增速超過百分之二百，顯示華為對自家ＮＢ產品線銷售相當滿意。華為在台灣的筆電供應鏈包含觸控ＩＣ大廠義隆電、和碩與廣達。

蘋果也傳出，預計第二季將推出二○二○年新款MacBook Air與MacBook Pro 14，可望掀起一波果粉的換機潮，有助於台灣供應鏈廣達、新普、可成等業績吃補。

聯想深圳和合肥工廠生產筆記型電腦、伺服器和數據中心，已復工並積極拉高產能，至於武漢工廠則為生產桌上型電腦。聯想董事長兼ＣＥＯ楊元慶透露，聯想在疫情爆發第一時間馬上因應，採購相關零組件材料，且聯想在巴西、印度也有工廠，為因應肺炎延後開工，最近也在加班生產手機，供應拉丁和北美市場需求。

隨著聯想產能全面恢復，聯想台灣相關供應鏈仁寶、英業達、緯創，散熱模組廠的奇鋐等，營運動能可望逐漸恢復。

聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍表示，疫情衝擊聯想中國區業務，消費市場線上業務還有些增加，但商用市場幾乎完全停止，「總體上是負面的，但聯想緊急推出在線教育、智慧辦公等業務，這方面有很大的需求」。

雖然市場擔心新冠肺炎恐會影響各地市場的買氣，不過也有品牌廠樂觀表示，因為不少企業要求員工在家上班，因此在家上班的電腦需求將成為新一代筆電的銷售熱潮。