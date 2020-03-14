快訊

川普：我已接受新冠病毒檢測 可能把鮑爾降職為理事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

筆電大咖突圍 華為、蘋果Q2推新品

聯合報 / 記者謝艾莉／台北報導
蘋果傳預計第二季推出新款筆電。圖／聯合報系資料照片
蘋果傳預計第二季推出新款筆電。圖／聯合報系資料照片

雖新冠肺炎疫情尚未結束，但聯想、華為蘋果近期均積極在ＰＣ產業突圍，聯想拚三月中產能全面恢復正常，華為則是逆勢強推全新升級版旗艦筆記型電腦MateBook產品線，市場也傳出蘋果將照計畫於第二季推出新款筆電系列產品，品牌廠積極搶攻市占。

新冠肺炎疫情持續，不過ＰＣ品牌廠立即反應因應局勢，像是增加零組件的庫存，並期待疫情和緩後的景氣Ｖ型反轉。宏碁董事長陳俊聖就表示，產業因疫情造成供應鏈的影響已逐漸降低，宏碁將積極開發訂單，迎接疫情回穩時的需求反彈。

華為除手機外，同步搶攻筆電產品線，預計第二季將上市、主打輕薄筆電的MateBook X Pro。華為指出，去年ＰＣ業務增速超過百分之二百，顯示華為對自家ＮＢ產品線銷售相當滿意。華為在台灣的筆電供應鏈包含觸控ＩＣ大廠義隆電、和碩與廣達。

蘋果也傳出，預計第二季將推出二○二○年新款MacBook Air與MacBook Pro 14，可望掀起一波果粉的換機潮，有助於台灣供應鏈廣達、新普、可成等業績吃補。

聯想深圳和合肥工廠生產筆記型電腦、伺服器和數據中心，已復工並積極拉高產能，至於武漢工廠則為生產桌上型電腦。聯想董事長兼ＣＥＯ楊元慶透露，聯想在疫情爆發第一時間馬上因應，採購相關零組件材料，且聯想在巴西、印度也有工廠，為因應肺炎延後開工，最近也在加班生產手機，供應拉丁和北美市場需求。

隨著聯想產能全面恢復，聯想台灣相關供應鏈仁寶、英業達、緯創，散熱模組廠的奇鋐等，營運動能可望逐漸恢復。

聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍表示，疫情衝擊聯想中國區業務，消費市場線上業務還有些增加，但商用市場幾乎完全停止，「總體上是負面的，但聯想緊急推出在線教育、智慧辦公等業務，這方面有很大的需求」。

雖然市場擔心新冠肺炎恐會影響各地市場的買氣，不過也有品牌廠樂觀表示，因為不少企業要求員工在家上班，因此在家上班的電腦需求將成為新一代筆電的銷售熱潮。

疫情 品牌 華為 蘋果 筆電 筆記型電腦

延伸閱讀

電子五哥 3月產能拚回復正常季節性人力水準

疫情衝擊微軟財測無法達標 台PC產業嚴陣以待

搭載Arm架構處理器的新款MacBook 可能今年底前亮相

相關新聞

蘋果將關閉大中華區外零售店 牽動台廠供應鏈

蘋果官方網站昨天公告，為因應全球各地新冠肺炎疫情，公司預計在三月廿七日之前，陸續關閉所有在中國大陸、香港及台灣等大中華區以外的蘋果零售店，藉此配合各地政府全力防止疫情擴大，但線上商店不會停止，將會全力服務全球果粉，並加強產品配送流程速度。

蘋果攻折疊機 申請新專利

繼三星、華為揮軍折疊手機市場後，蘋果近期也加速布局腳步，日前再度向美國專利商標局申請折疊機相關新專利，內容提及未來蘋果裝置可透過類似磁吸方式，不必透過鉸鏈，就能實現二台裝置同步運作及折疊應用。

防疫不出門 電商營收飆

防疫宅在家，民眾少出門，超商雙雄電商業績直線上升。7-ELEVEN線上購物中心網購業績逆勢看漲，年後至今已較去年同期成長六成；全家則表示，旗下電商品牌「全家行動購」推出「無火料理」專區，肉品、水餃都成為熱銷商品。

竹科生活圈／鼓勵員工才藝 友達積分補助

竹科繁忙的工作中，仍有不少工程師找到生活樂趣，並將興趣發揚光大成為第2專長，還有個性外向的竹科人樂當街頭藝人，假日在不少公共場所都能看見他們的身影。

陸消費回溫 電子代工廠利多

隨著油市重挫逾兩成，加以海外疫情增溫，全球股市發生股災，其中美國疫情急遽增溫，道瓊指數不僅創史上最大單日跌點，今年高點以來至最低已下跌28.4%。

筆電大咖突圍 華為、蘋果Q2推新品

雖新冠肺炎疫情尚未結束，但聯想、華為、蘋果近期均積極在ＰＣ產業突圍，聯想拚三月中產能全面恢復正常，華為則是逆勢強推全新升級版旗艦筆記型電腦MateBook產品線，市場也傳出蘋果將照計畫於第二季推出新款筆電系列產品，品牌廠積極搶攻市占。

電腦大廠搶推新品 迎接V型反彈商機

新冠肺炎疫情還未結束，不過聯想、華為、蘋果、宏碁等品牌廠近期均積極在個人電腦（PC）產業突圍，聯想拚3月中全面恢復正常，華為逆勢推出全新升級版旗艦筆電MateBook產品線，市場也傳出蘋果將照計劃於第2季推出新款筆電系列產品，積極搶攻市占。

蘋果防疫 關大中華以外門市

蘋果官方網站昨（14）日公告，為因應全球各地新冠肺炎疫情，將關閉大中華地區（Greater China ）以外的數百家門市直到27日，藉此配合各地政府全力防止疫情擴大，但線上商店不會停止，將會全力服務全球果粉，並加強產品配送流程速度。

蘋果暫關大中華區以外直營店 法人：恐影響供應鏈

武漢肺炎疫情延燒，蘋果宣布，將暫時關閉大中華區以外的直營店至3月27日，以降低疫情傳播風險。法人認為，蘋果供應鏈營運恐受...

產業脈動／5G大規模商轉 東奧市場測水溫

未來5G應用場景在XR影視娛樂、智慧車／交通、智慧製造／工廠、智慧行動醫療、公共／災防安全，且以高傳輸、低延遲、大量連網為特色下，在特色及應用下，5G基礎建設及終端設備積極發展，2019~2020年各國將開始全力支援5G商轉，全球體育盛事2020東京奧運將成為5G網路最初最具規模的舞台，其中，最關鍵的就是5G手機。

陸加速復工 CCL強勢拉貨

受到新冠肺炎疫情影響，電子業供應鏈復工時間普遍延後，不過，隨著中國大陸復工狀況優於預期，法人看好，3月隨著下游組裝廠復工加速，手機供應鏈需求強增，加上中國工信部提及將加速5G布建，預期5G相關產品拉貨將顯著放量，Data Center及Server需求也在電商及雲端大廠提高資本支出及宅經濟發酵下，需求強勁。

5G基建無懼 長多趨勢樂觀

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球，不過，法人預期，疫情無法影響產業長期發展趨勢，今年將是5G基地台／核心網路及5G手機最高成長的一年，加上電子材料高階化趨勢，有助於推升銅箔基板廠產品結構優化與獲利成長，看好相關個股如聯茂（6213）、台光電（2383），以及第一季營運亮眼的Data Center與Server受惠股PCB廠博智（8155）與金像電（2368）。

熱門新聞

獨／Uber申請在台設公司 與小黃7年之戰落幕

勞保年金上路11年 平均請領金額比初期多領5萬元

遊覽車獲紓困一年少繳2.4萬 租賃小客車省8千餘元

股市看對抗疫情成效 謝金河： 陸台股強、歐美四腳朝天

國安基金操盤手看台股：大量換手成功

蘋果暫關大中華區以外直營店 法人：恐影響供應鏈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。