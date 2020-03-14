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蘋果將關閉大中華區外零售店 牽動台廠供應鏈

聯合報 / 記者陳昱翔／台北報導
蘋果今年度全球開發者大會（WWDC）將於六月登場，今年將改採線上形式，這將是蘋果卅一年來首度採用線上形式召開WWDC。 （路透）
蘋果今年度全球開發者大會（WWDC）將於六月登場，今年將改採線上形式，這將是蘋果卅一年來首度採用線上形式召開WWDC。 （路透）

蘋果官方網站昨天公告，為因應全球各地新冠肺炎疫情，公司預計在三月廿七日之前，陸續關閉所有在中國大陸、香港及台灣等大中華區以外的蘋果零售店，藉此配合各地政府全力防止疫情擴大，但線上商店不會停止，將會全力服務全球果粉，並加強產品配送流程速度。

針對蘋果擬關閉中國大陸以外的零售店，國內蘋果供應鏈均不予置評。據悉，目前國內關鍵的蘋果鏈包括台積電鴻海、和碩、大立光、可成等，而蘋果此一新措施是否會嚴重衝擊供應鏈後續業績表現，勢必將成為市場關注焦點。

據悉，新冠肺炎今年初在中國大陸剛爆發時，蘋果就已暫時關閉當地許多一線城市的直營零售店，隨著中國大陸疫情獲得改善，目前已重新開放零售店；不料，近期疫情卻蔓延到歐美大陸，讓蘋果執行長庫克不得不做出關閉非大中華區的蘋果零售店的決定。

蘋果表示，雖然新冠肺炎已開始影響人們的生活，但蘋果堅信以人為本的科技技術能改變世界，因此在防疫的同時，也不會停止任何研發腳步，同時會支持各地醫療、人道等救援，並且與員工一同捐款給有需要的醫療單位。

事實上，日前蘋果已率先調降財測示警，顯示新冠肺炎的衝擊超乎蘋果原先預期，而調降財測的決定，也讓許多國內蘋果供應鏈相當緊張；如今，蘋果又再次關閉實體零售店，再度挑起供應鏈敏感神經。

對此，法人認為，雖然線上銷售仍正常運作，但關閉實體零售店的影響仍存在，畢竟許多消費者依舊習慣前往零售店實際體驗產品，才願意掏錢消費。所幸，目前是蘋果新舊產品交替期，影響程度相較第三季新品發布期間而言，已經算是最輕微，只能期盼新冠疫情能盡快獲得控制，讓影響降到最低。

法人表示，蘋果產品生產大本營位於中國大陸，隨著當地陸續復工，蘋果供應鏈的復工率平均落在六至七成左右，而第二季起，若物流、人力能如預期到位，整體供應鏈的復工率有望攀升八、九成以上。

另外，繼三星、華為積極揮軍摺疊手機市場後，蘋果日前再度向美國專利商標局申請摺疊機相關新專利，加速布局腳步，內容提及未來蘋果裝置可透過類似磁吸方式，不必透過鉸鏈，就能二台裝置同步運作及摺疊應用。包括新日興、兆利等台系軸承廠均已成功跨足摺疊機領域，並已具量產能力，待摺疊機商機擴大後，可望搭上此波商機。

蘋果 疫情 台積電 華為 鴻海 庫克

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