新冠肺炎防疫 蘋果將暫時關閉所有非中國區零售店
美商蘋果（Apple）今（14）日於官方網站公告，為因應全球各地新冠肺炎疫情，預計3月27日之前，關閉所有在非中國大陸以外的蘋果零售店，藉此配合世界各地政府全力防止疫情擴大，但蘋果線上商店不會停止，將會全力服務全球果粉，並加強產品配送流程速度。
由於新冠肺炎在中國大陸爆發初期，蘋果當時已暫時關閉當地許多直營零售店，近期因中國大陸疫情獲得控制，因此又重新開放；不料，近期疫情卻蔓延到歐美大陸，讓蘋果執行長庫克不得不做出關閉非中國區的蘋果零售店的決定。
蘋果表示，新冠肺炎已經影響人們的生活，但蘋果堅信以人為本的科技技術能改變世界，因此在防疫的同時，也不會停止研發腳步，同時會支持各地醫療、人道等救援，並與員工一同捐款給有需要的醫療單位。
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