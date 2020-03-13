新冠肺炎大流行 記憶體產業恐提前反轉進入不景氣周期

TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)表示，雖然中國疫情看似趨緩，但中東、歐洲與美國疫情急速擴散，世界衛生組織(WHO)已正式宣布新冠肺炎成為全球大流行傳染病，將讓全球經濟陷入系統性風險，記憶體市場恐怕提前反轉進入不景氣周期。

從需求來看，新冠肺炎的大流行將嚴重衝擊經濟與社會活動，進一步影響個人消費力道；終端產品的出貨下滑，勢必將造成記憶體需求同步下修。今年第1季與第2季DRAM與NAND Flash均價仍維持上漲，主要是因為年初客戶端庫存水位偏低，雖在價格走勢持續上揚的前提下，採購備貨意願強烈。

TrendForce認為，真正的挑戰會從第3季開始，隨著需求萎縮導致庫存去化不易，將大幅削弱客戶端採購力道，使得價格漲幅受到抑制，在NAND Flash領域更可能由漲轉跌。

隨著疫情蔓延使得全球經濟降溫，對於消費性電子產品的衝擊為：（一）個人所得可分配支出轉為保守，導致需求遞延，平均消費金額將下降；（二）受疫情影響，產業供應鏈物流及人事成本增加，營收減少，產業更可能面臨洗牌。

目前影響DRAM與NAND Flash的三大終端產品為筆記型電腦、伺服器及智慧型手機，其中智慧型手機將面臨最大幅度的下修。雖然近期出現自農曆過年以來較明顯的通路銷售(sell through)回溫，但這股動能可能無法延續，實際上智慧型手機生產量仍持續下修。

在伺服器方面，目前因為遠距辦公與教學的需求帶動而有增溫，且雲端建置的動能未有熄火，因此整體而言目前未有明顯衝擊；但在企業方面，因應疫情所以多轉趨保守經營，將收斂資本支出，未來企業級(enterprise)伺服器需求可能將轉趨疲弱。

今年DRAM及NAND Flash的供給增加有限，年成長幅度分別僅13%及32%，加上客戶庫存水位大多處於低檔，因此TrendForce原先預估，價格漲勢可延續至今年年底，但隨著需求出現結構性改變，從第2季末開始，採購端拉高庫存的力道將萎縮，進而影響下半年價格走勢。

在DRAM領域，由於原本供需差距就大，所以就算需求面臨下修，供需依舊會有缺口，因此最悲觀預估是下半年漲幅收斂，但不至於由漲轉跌。反觀NAND Flash領域，供需缺口並不顯著，且已經觀察到第2季客戶端需求轉弱的狀況，若需求持續下修，下半年價格可能快速反轉。