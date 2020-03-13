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陸系5G手機訂單看增 華通吃補

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

新冠肺炎肆虐，衝擊智慧手機供應鏈，不過法人指出，隨著中國疫情逐漸獲得控制以及EMS廠加速復工進度，配合5G需求長線趨勢不變下，據傳未來將有5G新機補貼的政策準備出爐，陸系手機品牌可望醞釀進一步追加訂單。台灣手機板廠如華通 （2313）等業者，有望得到更多的訂單。

華通累計今年前2個月營收72.81 億元，年增 7.7%。華通表示，此期間中國防疫管制措施造成供應鏈停工及交通運輸等的不便，但藉著台灣、惠州及重慶主要三個生產基地產能彈性調配，可以及時滿足客戶的需求，隨著中國區供應鍊在2月中下旬陸續積極復工，期待3月營運將可重回成長軌道。

法人認為，今年初雖然在新冠肺炎影響下打亂全球手機市場，但隨著中國疫情逐漸獲得控制以及EMS廠加速復工進度，配合5G需求長線趨勢不變下，中國官方也希望積極推動5G手機的普及化，以快速帶動整體5G相關應用的市場成形，據傳未來將有5G新機補貼的政策準備出爐，中系手機品牌可望醞釀進一步追加訂單。台灣手機板廠業者，有望得到更多的訂單。

華通在技術上，不斷以Anylayer HDI、類載板、軟硬複合板等高端技術，滿足客戶對 3C 電子輕、薄、短、小的設計需求，利用技術高門檻，阻絕包括陸資 PCB 廠在內的競爭對手；即使對手有意砸重金跨越高技術競爭門檻，還必須面對生產良率以及管理課題，又是另一道高門檻。

因應未來5G時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區已於去年十月完成奠基儀式，廠區規畫投資約150億元、年產能可達500萬平方英呎，仍將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快2021年上半年即可正式量產。

華通去年受惠於美系客戶新機銷售成績優於預期、中系客戶手機用板疊構往高階（Anylayer HDI）設計方向發展，加上無線藍芽耳機推升軟硬複合板出貨暢旺，全年營收達到561.75 億元創歷史新高，毛利率17.8%，稅後純益 38.22億元，年增159%，每股盈餘（EPS）3.21元。董事會針對去年盈餘，通過每股配發現金股利1.2元，較上一年0.8元增加50%。

智慧手機 5G 華通

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