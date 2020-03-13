AirPods熱銷 預估今年出貨量成長50％

真無線藍牙耳機（TWS）熱賣，研調機構Strategy Analytics預估，2020年AirPods出貨量有望增長五成，達到9,000萬套；至於法人圈先前傳出，蘋果下調AirPods訂單量，供應鏈透露，過年相關產線仍在加班，目前並無蘋果砍單一事。

Strategy Analytics出示最新研究報告，預測今年AirPods出貨量將達9,000萬套，相較去年6,000萬套成長50%；去年AirPods系列增長迅速，相較2018年出貨量成長100%。

以市佔率來看，AirPods也佔絕對主導地位，去年市佔率達50%，遠遠超過其他競爭對手小米、三星電子等，其餘廠商個別市佔率不到一成。

惟法人圈先前傳出，因新冠肺炎打擊消費信心，蘋果因此減少對台積電（2330）AirPods晶片下單預估量，從原1.2億減為9,000萬，減幅達25%。

供應鏈透露，AirPods相關產線過年時段仍處於加班狀態，且截至目前，尚未從蘋果方面得到通知，對全年訂單量預估有減少，目前仍是照先前計畫生產。

受到疫情影響，中國政府規定延至2月10日復工，加上後續各地方政府防疫規定，導致出現缺工、物流交通不順、零組件供應不足等問題。

供應鏈指出，對於蘋果而言，AirPods系列從去年第四季到現在一直處於供不應求狀況，現階段重點還是加速相關供應鏈復工率回到正常水準，已達成原先預估全年出貨目標。

AirPods 主要台灣供應鏈包含代工處理器的台積電，組裝廠英業達、供應充電盒軸承的新日興、PCB廠欣興、燿華與華通等。

隨著中國政府全力督促企業復工，AirPods 相關代工廠英業達、立訊、歌爾聲學皆已加速生產。由於AirPods 春節期間並未停線（生產線），因此復工率也優於蘋果其他產品線。

目前，針對復工情況，立訊已對外釋出有序復工進展順利。至於英業達則不對單一產品及客戶評論，但對於復工進度則表示相較2月漸入佳境。